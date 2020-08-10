  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Польский Шленск заинтересовался игроками Александрии и Зари
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Польский Шленск заинтересовался игроками Александрии и Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда, выступать в еврокубках этого сезона он не будет

Польский Шленск заинтересовался игроками Александрии и Зари
Новина українською

Клуб польской Екстраклясы "Шленск" из города Вроцлав (5 место по итогам сезона 2019/2020) интересуется атакующим полузащитником "Зари" Владиславом Кочергиным.

Клуб, как сообщает польское издание Super Express, якобы уже выходил на самого 24-летнего игрока.

Правда, правый полузащитник "Зари" со стоимостью 1,2 млн евро (по данным Transfermarkt) - не единственный вариант усиления команды из Вроцлава.

В "Шленске" размышляют над подписанием левого 24-летнего вингера Максима Третьякова (трансферная стоимость - 400 000 евро по данным Transfermarkt), который является игроком словацкой "Дунайской Стреде" (контракт до июня 2021 года), но прошлый сезон провел на правах аренды в "Александрии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Шленск (Вроцлав) Максим Третьяков Владислав Кочергин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sago31
10.08.2020 в 08:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...