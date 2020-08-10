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Польский Шленск заинтересовался игроками Александрии и Зари
Правда, выступать в еврокубках этого сезона он не будет
Клуб польской Екстраклясы "Шленск" из города Вроцлав (5 место по итогам сезона 2019/2020) интересуется атакующим полузащитником "
Клуб, как сообщает польское издание Super Express, якобы уже выходил на самого 24-летнего игрока.
Правда, правый полузащитник "Зари" со стоимостью 1,2 млн евро (по данным Transfermarkt) - не единственный вариант усиления команды из Вроцлава.
В "Шленске" размышляют над подписанием левого 24-летнего вингера Максима Третьякова (трансферная стоимость - 400 000 евро по данным Transfermarkt), который является игроком словацкой "Дунайской Стреде" (контракт до июня 2021 года), но прошлый сезон провел на правах аренды в "