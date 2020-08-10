Польский Шленск заинтересовался игроками Александрии и Зари

Клуб польской Екстраклясы "Шленск" из города Вроцлав (5 место по итогам сезона 2019/2020) интересуется атакующим полузащитником " Зари " Владиславом Кочергиным.

Клуб, как сообщает польское издание Super Express, якобы уже выходил на самого 24-летнего игрока.

Правда, правый полузащитник "Зари" со стоимостью 1,2 млн евро (по данным Transfermarkt) - не единственный вариант усиления команды из Вроцлава.