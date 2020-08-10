Динамо определилось с третьим спарринг-партнером

В рамках подготовки к новому сезону киевское "Динамо" сыграет с житомирским "Полесьем", которое по итогам чемпионата 2019/2020 во Второй лиге получило право повыситься в классе.

Поединок состоится 12-го августа на клубной базе в Конча-Заспе. Начало игры пресс-служба "Динамо" обещает сообщить позже.

Напомним, что седьмого августа "Динамо" сыграло первый контрольный матч - команда Луческу разгромила второлиговый "Верес" 3:0 (Дуелунд, Супряга, де Пена). 11 августа "Динамо" сыграет с "Десной", которая по итогам прошлого сезона заняла четвертое место в УПЛ и завоевала право сыграть в Лиге Европы.

Добавим, что участие в матчах и против "Десны", и против "Полесье" не смогут принять Назарий Русин и Роман Вантух - в обоих обнаружили коронавирус.