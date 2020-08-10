Герой футбольного дня. Денис Фаворов

Полностью пазл не складывается – пока что есть комментарий только одной стороны. Но из спича Дениса Фаворова понятно, что что-то в стабильной на первый взгляд "Десне" не так. То ли руководство слишком принципиально, то ли финансовые запросы капитана оказались не по карману.

Братья Фаворовы – знаковые футболисты в истории черниговской "Десны". Начнем с Артема, который защищал цвета команды Рябоконя с января 2018-го года. Проведя в составе команды шестьдесят матчей, Артем выдал весьма неплохую статистику – 25 результативных действий (15 голов + 10 голевых передач / заработанных пенальти). Все это – в течение двух лет: с января 2018-го по январь 2020-го. Пока не появилось предложение от "Академии Пушкаша". Имея еще год действующего контракта с "Десной", Артем Фаворов принес черниговцам в казну 450 тысяч евро, став первым игроком в истории клуба, за которого удалось выручить средства на трансферном рынке. В игровом плане "Десна" потеряла универсала, который мог сыграть в центре поля как под нападающим, так и ближе к опорной зоне. Однажды даже закрывал позицию правого полузащитника. Но в плане менеджмента продажа Фаворова-младшего считалась прорывом: еще вчера эта команда играла в Первой лиге, а сегодня сделала свой первый шаг на пути к самоокупаемости.

Однако с Денисом Фаворовым история сложилась по-другому. Капитан, универсальный боец ​​и ментальный лидер покидает клуб без компенсации и с нескрываемой обидой. В его словах чувствуется разочарование, хотя фактически он идет на повышение – в команду, которая гарантированно будет играть в группе Лиги Европы и обладает статусом бронзового призера первенства. Но спортивный интерес в этой ситуации, судя по словам Фаворова-старшего, не превалирует над человеческими отношениями. Судя по всему, "Десна" пыталась сохранить Фаворова на тех условиях, которые в его контракте прописывались еще во времена выступлений в Первой лиге. Но так не бывает: вместе с повышением спортивных результатов и требований, увеличиваются запросы игроков. Это нормальный процесс для здорового футбольного организма.

Можно ли на основе этой ситуации судить о нездоровом состоянии "Десны"? Потеря Фаворова никак не может быть комплиментом для менеджмента "Десны". Но с более глубокими выводами стоит подождать – ведь в этом уравнении слишком много неизвестных.

Зато известно, что в "Заре" такой игрок точно не будет лишним. Денис Фаворов, как и его брат Артем – универсал, но луганчане сейчас остро нуждаются в квалифицированном футболисте на позицию, являющуюся для Дениса профильной – правого защитника. После ухода ведущих фулбэков Тимчика и Мирошниченко, "Заря" взяла на левый фланг Леонидаса и Гречкина, а правый оставался с пробоиной, учитывая то, что, кроме Тимчика, больше не будет играть за "Зарю" Никита Каменюка. Поэтому Денис Фаворов – это опция, благодаря которой удастся закрыть проблемную позицию. Даже если луганчане до завершения заявочного периода возьмут еще одного правого защитника, персона экс-капитана "Десны" будет важной для Виктора Скрипника. "Зари" нужна ротация и нужно как можно больше качественных игроков для того стиля футбола, который заложен в фундамент.

Тема Дениса Фаворова в "Заре" еще долго не будет сходить со страниц спортивных изданий.