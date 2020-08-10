Премьер-лига
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Нападающий из Молдовы и сын Тлумака покинули Карпаты
В обновленном клубе их не будет
По взаимному согласию сторон прекращено срок действия контракта форварда сборной Молдовы Александру Бойчука.
22-летний нападающий присоединился к "
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Решил не связывать свою будущую карьеру с проектом обновленных "Карпат" воспитанник клуба Юрий Тлумак.
18-летний хавбек только в этом году дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в поединке "Карпаты" - ПФК "Львов".
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Источник:Карпати
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