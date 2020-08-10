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Нападающий из Молдовы и сын Тлумака покинули Карпаты

Премьер-лига
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В обновленном клубе их не будет

Нападающий из Молдовы и сын Тлумака покинули Карпаты
Новина українською

По взаимному согласию сторон прекращено срок действия контракта форварда сборной Молдовы Александру Бойчука.

22-летний нападающий присоединился к "зелено-белым" в конце августа прошлого года и провел в составе «львов» 17 официальных матчей (2 гола).

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Решил не связывать свою будущую карьеру с проектом обновленных "Карпат" воспитанник клуба Юрий Тлумак.

18-летний хавбек только в этом году дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в поединке "Карпаты" - ПФК "Львов".

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В статье: Молдова Карпаты (Львов) Юрий Тлумак Александру Бойчук
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Источник:
Карпати

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