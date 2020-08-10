Нападающий из Молдовы и сын Тлумака покинули Карпаты

По взаимному согласию сторон прекращено срок действия контракта форварда сборной Молдовы Александру Бойчука.

22-летний нападающий присоединился к " зелено-белым " в конце августа прошлого года и провел в составе «львов» 17 официальных матчей (2 гола).

Решил не связывать свою будущую карьеру с проектом обновленных "Карпат" воспитанник клуба Юрий Тлумак.

18-летний хавбек только в этом году дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в поединке "Карпаты" - ПФК "Львов".