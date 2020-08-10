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В луганской Заре обнаружен COVID-19

Премьер-лига
(2 голосов)

Почему-то молчали еще с прошлого четверга

В луганской Заре обнаружен COVID-19
Новина українською

В четверг, 6 августа, недомогание почувствовал полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня. Медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. По результатам у игрока был диагностирован COVID-19.

Сейчас Дмитрий находится на двухнедельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее. Жалуется только на отсутствие вкуса и обоняния.

Дмитрий находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест.

Футбольный клуб "Заря" принял все необходимые меры 7 августа вечером было принято решение приостановить тренировочный процесс на 8 и 9 число и отправить команду на самоизоляцию.

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К сведению об этом случае, согласно требованиям, немедленно были поставлены Премьер-лига и медицинский департамент УАФ.

Вся команда и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование вчера утром. Вечером были получены результаты. Все они отрицательные.

С сегодняшнего дня команда продолжила тренировочный процесс. 11 августа в 17.00 на стадионе "Торпедо" черно-белые проведут спарринг с "Днепром-1".

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня тренировка коронавирус
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Источник:
Зоря

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
10.08.2020 в 13:26
100% киевские вирусом заразили...
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-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2020 в 13:56
Довбогрьоб
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