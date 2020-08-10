Экс-капитан Мариуполя стал игроком Ворсклы

Центральный защитник 31-летний Сергей Яворский сегодня подписал 2-летний контракт с полтавской " Ворсклой ". К "бело-зеленым" Сергей присоединился как свободный агент.

Яворский родился в Донецке и является воспитанником футбольной школы "Олимпик-УОР". Именно в "Олимпике", 2006-го, Яворский и дебютировал во взрослом футболе. К тому времени он находился в клубе в аренде, права на футболиста принадлежали "Шахтеру".

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Затем более 10 лет Сергей провел в составе "Мариуполя". С небольшим перерывом на "Оболонь" из Киева и "Тобол" из Казахстана.

Вызывался Яворский и в сборную Украины разных возрастов к U-21 включительно.

Юрий Максимов, главный тренер "Ворсклы", уже работал с Сергеем более 10 лет назад в киевской "Оболони".

В этом сезоне в составе "Мариуполя" Яворский провел 16 матчей.