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Классическое - в девятом туре. Украинская Премьер-лига опубликовала календарь первого круга
Но не пронумеровали команды из Первой лиги
Официальный сайт Favbet Лиги опубликовал расписание матчей первого круга чемпионата сезона 2020/2021.
Как отмечает пресс-служба "Зари", впервые жеребьевка проводилась с помощью специально написанной для этого программы, которая учитывала множество нюансов, таких как разведение команд, особенности клубов-участников еврокубков и прочее.
В то же время на сайте Favbet Лиги не указаны номера команды, которые повысятся в классе. То есть календарь первого тура выглядит следующим образом:
Первый тур
- "Шахтер" - "Колос"
- "Олимпик" - "Динамо"
- "Десна" - "Заря"
- "Александрия" - "Мариуполь"
- Команда ПФЛ - "Днепр-1"
- "Ворскла" - Команда ПФЛ
- "Львов" - Команда ПФЛ
То есть непонятно, "Днепр-1" будет играть с первой, второй или третьей командой ПФЛ.
Добавим, что первое в чемпионате Классическое между "Динамо" и "Шахтером" состоится в девятом туре на стадионе киевлян.
Окончательный календарь будет опубликован после матчей 30 тура Первой лиги. Ранее сообщалось, что начало чемпионата запланировано на 22-е августа.
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2-й тур
Шахтер - Команда ПФЛ
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3-й тур
Заря - Шахтер
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4-й тур
Шахтер - Олимпик
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5-й тур
Десна - Шахтер
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6-й тур
Шахтер - Львов
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7-й тур
Ворскла - Шахтер
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8-й тур
Шахтер - Мариуполь
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9-й тур
Динамо - Шахтер
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10-й тур
Шахтер - Александрия
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11-й тур
Днепр-1 - Шахтер
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12-й тур
Шахтер - Команда ПФЛ
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13-й тур
Команда ПФЛ - Шахтер