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Премьер-лига

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Классическое - в девятом туре. Украинская Премьер-лига опубликовала календарь первого круга

Премьер-лига
(5 голосов)

Но не пронумеровали команды из Первой лиги

Классическое - в девятом туре. Украинская Премьер-лига опубликовала календарь первого круга
Новина українською

Официальный сайт Favbet Лиги опубликовал расписание матчей первого круга чемпионата сезона 2020/2021.

Как отмечает пресс-служба "Зари", впервые жеребьевка проводилась с помощью специально написанной для этого программы, которая учитывала множество нюансов, таких как разведение команд, особенности клубов-участников еврокубков и прочее.

В то же время на сайте Favbet Лиги не указаны номера команды, которые повысятся в классе. То есть календарь первого тура выглядит следующим образом:

Первый тур

  • "Шахтер" - "Колос"
  • "Олимпик" - "Динамо"
  • "Десна" - "Заря"
  • "Александрия" - "Мариуполь"
  • Команда ПФЛ - "Днепр-1"
  • "Ворскла" - Команда ПФЛ
  • "Львов" - Команда ПФЛ

То есть непонятно, "Днепр-1" будет играть с первой, второй или третьей командой ПФЛ.

Добавим, что первое в чемпионате Классическое между "Динамо" и "Шахтером" состоится в девятом туре на стадионе киевлян.

Окончательный календарь будет опубликован после матчей 30 тура Первой лиги. Ранее сообщалось, что начало чемпионата запланировано на 22-е августа.

2-й тур

Шахтер - Команда ПФЛ
Десна - Динамо
Заря - Мариуполь
Колос - Львов
Команда ПФЛ - Александрия
Днепр-1 - Олимпик
Ворскла - Команда ПФЛ

3-й тур

Заря - Шахтер
Динамо - Львов
Команда ПФЛ - Десна
Команда ПФЛ - Колос
Александрия - Ворскла
Днепр-1 - Мариуполь
Олимпик - Команда ПФЛ

4-й тур

Шахтер - Олимпик
Команда ПФЛ - Динамо
Львов - Заря
Десна - Команда ПФЛ
Колос - Команда ПФЛ
Александрия - Днепр-1
Ворскла - Мариуполь

5-й тур

Десна - Шахтер
Динамо - Заря
Колос - Мариуполь
Олимпик - Александрия
Днепр-1 - Ворскла
Команда ПФЛ - Львов
Команда ПФЛ - Команда ПФЛ

6-й тур

Шахтер - Львов
КОМАНДА ПФЛ - Динамо
Заря - Колос
Днепр-1 - Десна
Александрия - Команда ПФЛ
Команда ПФЛ - Мариуполь
Олимпик - Ворскла

7-й тур

Ворскла - Шахтер
Динамо - Александрия
Заря - Команда ПФЛ
Десна - Олимпик
Колос - Команда ПФЛ
Львов - Днепр-1
Команда ПФЛ - Мариуполь

8-й тур

Шахтер - Мариуполь
Днепр-1 - Динамо
Команда ПФЛ - Заря
Александрия - Десна
Колос - Олимпик
Львов - Ворскла
Команда ПФЛ - Команда ПФЛ

9-й тур

Динамо - Шахтер
Заря - Ворскла
Десна - Команда ПФЛ
Днепр-1 - Колос
Александрия - Львов
Олимпик - Мариуполь
Команда ПФЛ - Команда ПФЛ

10-й тур

Шахтер - Александрия
Команда ПФЛ - Динамо
Олимпик - Заря
Десна - Львов
Ворскла - Колос
Команда ПФЛ - Днепр-1
Команда ПФЛ - Мариуполь

11-й тур

Днепр-1 - Шахтер
Динамо - Ворскла
Команда ПФЛ - Заря
Колос - Десна
Александрия - Команда ПФЛ
Львов - Мариуполь
КОМАНДА ПФЛ - Олимпик

12-й тур

Шахтер - Команда ПФЛ
Мариуполь - Динамо
Заря - Днепр-1
Десна - Ворскла
Колос - Александрия
Олимпик - Команда ПФЛ
Львов - Команда ПФЛ

13-й тур

Команда ПФЛ - Шахтер
Динамо - Колос
Александрия - Заря
Десна - Мариуполь
Команда ПФЛ - Днепр-1
Олимпик - Львов
Ворскла - Команда ПФЛ

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В статье: жеребьевка Украинская Премьер-лига
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Источник:
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Комментарии (10)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
10.08.2020 в 16:48
Бред сивой кобылы.
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+1
0
sago35
10.08.2020 в 16:42
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Zak Zak (Киев)
10.08.2020 в 16:26
Насчет Мариуполя: "впервые жеребьевка проводилась с помощью специально написанной для этого программы, которая учитывала множество нюансов, таких как разведение команд..." Ну развели по полной Мариуполь получается
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2020 в 16:18
в первом туре Фаворов забивает своей бывшей команде, будет нескучно)
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+3
0
avatar
Микко82 (Херсон)
10.08.2020 в 16:18
Це якась дурня. Такого в принципі не може бути.
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+1
0
kanoist (мариуполь)
10.08.2020 в 16:05
Во бред!!! Что они там курят в кабинетах?)))))
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+1
0
kanoist (мариуполь)
10.08.2020 в 16:04
Я тоже в шоке,что за хрень с календарем,все игры играют на выезде???
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+1
0
lektor (Мариуполь)
10.08.2020 в 15:56
Мариуполь дома только с Динамо играет?
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2020 в 16:19
зато почти весь второй круг дома, красота)
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0
0
Zak Zak (Киев)
10.08.2020 в 15:33
Блин, только у нас так могут. Сделать дело и не довести его до конца. Ну что мешало написать 1 место ПФЛ, 2 место ПФЛ, 3 место ПФЛ и напрочь отбить даже возможность спекуляций на непрозрачность жребия. А так, сейчас полетит известная субстанция с вентилятора.
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+1
0


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