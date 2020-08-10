Классическое - в девятом туре. Украинская Премьер-лига опубликовала календарь первого круга

Официальный сайт Favbet Лиги опубликовал расписание матчей первого круга чемпионата сезона 2020/2021.

Как отмечает пресс-служба "Зари", впервые жеребьевка проводилась с помощью специально написанной для этого программы, которая учитывала множество нюансов, таких как разведение команд, особенности клубов-участников еврокубков и прочее.

В то же время на сайте Favbet Лиги не указаны номера команды, которые повысятся в классе. То есть календарь первого тура выглядит следующим образом:

Первый тур

"Шахтер" - "Колос"

"Олимпик" - "Динамо"

"Десна" - "Заря"

"Александрия" - "Мариуполь"

Команда ПФЛ - "Днепр-1"

"Ворскла" - Команда ПФЛ

"Львов" - Команда ПФЛ

То есть непонятно, "Днепр-1" будет играть с первой, второй или третьей командой ПФЛ.

Добавим, что первое в чемпионате Классическое между "Динамо" и "Шахтером" состоится в девятом туре на стадионе киевлян.

Окончательный календарь будет опубликован после матчей 30 тура Первой лиги. Ранее сообщалось, что начало чемпионата запланировано на 22-е августа.