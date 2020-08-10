Каштру: Мораес - это отличный пример характера и того, каким нужно быть в своей профессии

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру поделился своим мнением о ведущем форварде команды Жуниоре Мораесе.

"Жуниор знает, что я не люблю индивидуализировать. Я считаю футбол коллективной игрой, он прекрасен именно благодаря этому аспекту. Скоординировать на поле действия 11 футболистов против 11 на другой стороне, когда мяч между двумя командами и в итоге должен оказаться в воротах, – задача, требующая от коллектива многого. И я ухожу от ответов об отдельном исполнителе, так как считаю, что у каждого игрока есть работа, которую он должен выполнять хорошо. Ребята делают то, чего от них ожидают. Именно над этим мы все трудимся каждый день. И я не считаю исключительным то, что футболист хорошо играет. Когда это так, то и сказать нечего. А вот если футболист играет плохо – другое дело, это то, что заставить меня поговорить с ним".

"Жуниор, как и все остальные в команде, играет хорошо, потому что, как и все остальные, много работает. Мораес заботится о себе, о своей форме и теле. Высокий уровень всегда обеспечивают четыре аспекта – технический, тактический, физический и психологический. Жуниор очень вынослив, это футболист, который оказывает серьезное давление на защитников соперника, способен делать короткие и длинные диагональные перемещения в нужное время".

"Он очень полезный атакующий игрок и хороший финишер. Как и все в команде, это отличный пример характера и того, каким нужно быть в своей профессии", - считает Каштру.