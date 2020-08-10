Заря объявила об аренде защитника израильского Бейтара

Игрок израильского "Бейтара" Максим Гречкин арендован "Зарей" на один год с правом последующего выкупа, сообщает сайт луганского клуба.

Основное амплуа 24-летнего футболиста - левый защитник, но он также может сыграть и в полузащите слева.

В составе "Бейтара" Максим провёл 25 игр и отдал 5 результативных передач.

В составе "Зари" Гречкин, который имеет израильское гражданство, будет выступать под номером 3.

Напомним, этим летом "Заря" продала в "Андерлехт" основного левого защитника Богдана Михайличенко, также завершился договор аренды правого защитника Александра Тымчика.

Ранее луганский клуб объявил о переходе бразильского защитника Жуниньо из македонского "Вардара". К тому же "Заря" пополнила состав бывшим капитаном "Десны" Артемом Фаворовым, а также лучшим бомбардиром "Карпат" в прошлом сезоне Егором Назариной.