Премьер-лига
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Стадион Мариуполя закрыт на реконструкцию. Все матчи пройдут на выезде
Когда стадион возобновит свою работу, пока неизвестно
Из-за реконструкции футбольного поля на стадионе имени В.С.Бойко ФК "Мариуполь" команда в первом круге проведет все матчи на выезде.
По предварительной информации новый чемпионат стартует 22-го августа. В этом году пройдет 13 туров (заключительный – 12-го декабря). Вторая часть сезона продлится с 13-го февраля по 15-е мая 2021-го года.
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