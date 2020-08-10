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Стадион Мариуполя закрыт на реконструкцию. Все матчи пройдут на выезде

Премьер-лига
(1 голосов)

Когда стадион возобновит свою работу, пока неизвестно

Стадион Мариуполя закрыт на реконструкцию. Все матчи пройдут на выезде
Новина українською

Из-за реконструкции футбольного поля на стадионе имени В.С.Бойко ФК "Мариуполь" команда в первом круге проведет все матчи на выезде.

По предварительной информации новый чемпионат стартует 22-го августа. В этом году пройдет 13 туров (заключительный – 12-го декабря). Вторая часть сезона продлится с 13-го февраля по 15-е мая 2021-го года.

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В статье: ФК Мариуполь
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