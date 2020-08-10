Стадион Мариуполя закрыт на реконструкцию. Все матчи пройдут на выезде

Из-за реконструкции футбольного поля на стадионе имени В.С.Бойко ФК "Мариуполь" команда в первом круге проведет все матчи на выезде.

По предварительной информации новый чемпионат стартует 22-го августа. В этом году пройдет 13 туров (заключительный – 12-го декабря). Вторая часть сезона продлится с 13-го февраля по 15-е мая 2021-го года.