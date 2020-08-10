Андрей Павелко сдал положительный тест на коронавирус

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19.

"Уважаемые коллеги и друзья, обязан проинформировать.

Получил сегодня положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Забегая наперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.

Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестирование. Держу этот вопрос на личном контроле.

УАФ, тем временем, продолжает соблюдения карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикаторами.

Имею боевой настрой и планы на скорое выздоровление. Всем здоровья!", - написал Андрей на своей странице в Facebook.