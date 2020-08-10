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Андрей Павелко сдал положительный тест на коронавирус

Премьер-лига
(5 голосов)

Об этом он сообщил лично

Андрей Павелко сдал положительный тест на коронавирус
UA-Футбол
Новина українською

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19.

"Уважаемые коллеги и друзья, обязан проинформировать.

Получил сегодня положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Забегая наперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.

Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестирование. Держу этот вопрос на личном контроле.

УАФ, тем временем, продолжает соблюдения карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфикаторами.

Имею боевой настрой и планы на скорое выздоровление. Всем здоровья!", - написал Андрей на своей странице в Facebook.

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Напомним, что сегодня "Заря" проинформировала о заболевании ключевого футболиста.

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В статье: Андрей Павелко коронавирус
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Комментарии (7)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
10.08.2020 в 19:27
Да похоже на свадьбе у Русина побывал.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2020 в 19:08
Без нього і вода не святиться.
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0
0
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Инспектор ( )
10.08.2020 в 18:56
Выздоравливай
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+2
-2
СашаXM (Хмельницкий)
10.08.2020 в 18:52
ппц, удалённо оно работать будет, тупо поехало отдыхать и нашло мазу!
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+4
-2
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Nelviv`yanyn (На жаль)
10.08.2020 в 18:37
Если бы он хрюканину вмочил, было бы отлично.
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0
0
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Карикатурист (Білозерське)
10.08.2020 в 18:34
Ще один тримає все на особистому контролі.
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+4
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
10.08.2020 в 18:26
Хорошая новость!
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+1
-4


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