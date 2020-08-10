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Сергей Федоров заменил Гусева в тренерском штабе Динамо U-21

Премьер-лига
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До этого он был в штабе Михайличенко

Сергей Федоров заменил Гусева в тренерском штабе Динамо U-21
UA-Футбол
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Сергей Федоров вошел в тренерский штаб молодежной команды "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

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Олег Гусев, который ранее был ассистентом Юрия Мороза, пошел на повышение и теперь будет работать помощником Мирчи Луческу в первой команде. В связи с этим в тренерский штаб Юрия Мороза в команде резервистов вошел Сергей Федоров.

Отметим, что до этого Федоров работал в тренерском штабе Алексея Михайличенко.

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В статье: Сергей Федоров Динамо U-21 (Киев)
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Источник:
ФК "Динамо"
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