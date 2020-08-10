Премьер-лига
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Хет-трик 20-летнего игрока приносит Десне победу в контрольном матче
Неплохая заявка
Черниговская "Десна" провела контрольный матч против второлигового "Диназа".
Команда Рябоконя добыла победу. Все благодаря уверенной игре 20-летнего Ильи Шевцова, который оформил хет-трик. Помимо него отличился Будковский.
12-го августа "Десна" сыграет
Диназ - Десна 1: 4
Голы: Бовтрук, 50 - Шевцов, 59 (с пенальти), 65, 79, Будковский, 69
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