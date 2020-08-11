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Вратарь Шахтера читает книгу Марио Пьюзо, всегда носит булавку и валентинку
Важные на каждый день вещи
Вратарь "
AirPods, по словам Анатолия, - важный аксессуар для любого человека.
Практически все слушают музыку. Перелеты и путешествия в автобусе без музыки переносить трудно.
Книгу "Крестный отец" Марио Пьюзо Трубин только начал читать.
Но когда есть свободное время, почему бы не уделить этому внимание? В течение сбора могу одну книгу максимум прочитать. А так стараюсь, если есть желание, не на скорость, не на количество, а просто для себя, для удовольствия.
Анатолий Трубин носит с собой булавку.
Не то, чтобы я ею часто пользуюсь. Мне мама дала ее на удачу, от сглаза, и я всегда ее ношу с собой. Я не особо суеверный человек, но это подарок, поэтому он всегда со мной.
Год назад 14 февраля девушка подарила Анатолию валентинку. Это для него также памятная вещь.
И она тоже всегда со мной. Когда девушка училась в Харькове, то на каждый домашний матч приходила. Сейчас мы живем вместе в Киеве, поэтому не всегда получается прийти. Она приезжала на все домашние матчи Лиги чемпионов в прошлом и на некоторые матчи чемпионата Украины.
В поездках вратарь "Шахтера" всегда имеет при себе ноутбук.
Посмотреть фильм, видео, сериал и стараюсь учить английский, поэтому просматриваю материалы, различные видео, стараюсь смотреть сериалы на английском.
Смотрел "Игру престолов" и сейчас мне нравится сериал "Викинги". В "Игре престолов" любимый персонаж - Джон Сноу. Актер хорошо сыграл эту роль и как человек он, думаю, тоже хорош.