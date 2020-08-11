ФК Мариуполь объявил лучшего игрока июля

" Азовцы " подвели итоги голосования за звание лучшего игрока июля в составе команды.

По мнению посетителей официальных страниц ФК "Мариуполь" в Facebook и Instagram лучшим игроком июня стало Алексей Кащук.

За полузащитника "азовцев" проголосовало 49% респондентов. В июле Алексей Кащук провел за "Мариуполь" 5 матчей в чемпионате и забил 1 гол.

Второе место по результатам голосования болельщиков занял Дмитрий Мишнев. Замкнул тройку Евгений Гальчук.

Напомним, что в июле "Мариуполь" провел 5 матчей: три последние туры УПЛ и две игры плей-офф за Лигу Европы.