Эстонца Десны удивила популярность русского языка в Украине

Йоонас Тамм, центральный защитник " Десны ", легионер из Эстонии, высказался о языковых особенностях футбола в Украине. А также рассказал об английском в черниговской команде.

- Вы попросили интервью на английском. Русский совсем плохо знаете?

- На слух немного воспринимаю, но говорить практически не могу. Немного изучал русский язык в школе, но там, в основном, были базовые вещи ...До "Десны" я играл в Швеции, Норвегии и Польше, и в основном сталкивался с английским, поэтому мне проще говорить на нем.

- А в эстонских школах разве до сих пор учат русский?

- На выбор. У нас есть урок изучения дополнительного иностранного языка. На выбор русский или немецкий. Я выбрал русский, но без практики все забылось.

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- Все молодые эстонцы свободно говорят по-английски?

- Не все, но большинство. Не так свободно, но для общения хватает. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Если в Эстонии спросите у молодого человека по-английски, думаю, вам ответят.

- В "Десне", в основном, говорят по-русски. Вас это удивило?

- Когда только приехал в Чернигов, не мог понять, почему не слышу украинский язык. На месте оказалось, что большинство говорит по-русски. Конечно, это немного странно. Не ожидал, что русский язык преобладает в Украине через столько лет после распада СССР.

- Ну, это сильно зависит от региона и его исторических традиций ...Поездив по Украине, вы могли столкнуться и с совершенной другой средой. Плюс фактор легионера мог сказаться.

- Понятно.

- Кто еще в "Десне" говорит по-английски?

- Будковский. И еще несколько молодых ребят. Очень-очень мало. О, Рябоконя забыл! Он тоже говорит.