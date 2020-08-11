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Эстонца Десны удивила популярность русского языка в Украине

Премьер-лига
(3 голосов)

Через почти 30 лет после распада СССР

Эстонца Десны удивила популярность русского языка в Украине
Новина українською

Йоонас Тамм, центральный защитник "Десны", легионер из Эстонии, высказался о языковых особенностях футбола в Украине. А также рассказал об английском в черниговской команде.

- Вы попросили интервью на английском. Русский совсем плохо знаете?

- На слух немного воспринимаю, но говорить практически не могу. Немного изучал русский язык в школе, но там, в основном, были базовые вещи ...До "Десны" я играл в Швеции, Норвегии и Польше, и в основном сталкивался с английским, поэтому мне проще говорить на нем.

- А в эстонских школах разве до сих пор учат русский?

- На выбор. У нас есть урок изучения дополнительного иностранного языка. На выбор русский или немецкий. Я выбрал русский, но без практики все забылось.

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- Все молодые эстонцы свободно говорят по-английски?

- Не все, но большинство. Не так свободно, но для общения хватает. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Если в Эстонии спросите у молодого человека по-английски, думаю, вам ответят.

- В "Десне", в основном, говорят по-русски. Вас это удивило?

- Когда только приехал в Чернигов, не мог понять, почему не слышу украинский язык. На месте оказалось, что большинство говорит по-русски. Конечно, это немного странно. Не ожидал, что русский язык преобладает в Украине через столько лет после распада СССР.

- Ну, это сильно зависит от региона и его исторических традиций ...Поездив по Украине, вы могли столкнуться и с совершенной другой средой. Плюс фактор легионера мог сказаться.

- Понятно.

- Кто еще в "Десне" говорит по-английски?

- Будковский. И еще несколько молодых ребят. Очень-очень мало. О, Рябоконя забыл! Он тоже говорит.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) Александр Рябоконь українська мова Йоонас Тамм
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (16)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.08.2020 в 10:16
ПОЗОРИСЬКО - я про те, що до України (акцентую - УКРАЇНИ) приїхав естонець (громадянин ЄС, доречі, у який так прагнемо!) і яка картина відкрилася перед ним...слухайте, будьте, хоч у цей момент чесні - ЧЕСНІ ПЕРЕД САМИМИ СОБОЮ - естонець жахнувся (текст не передає емоцій - але адекватна людина зрозуміла СТУПІНЬ подиву Тамма), 30 років після роспаду совка (а совок і тут, не дівся нікуди, ковбаса по 2.20, пломбіри і подібна єресь - у дупу засуньте, фанати совка і рашки!), 30 років тут рашистське лайно смердить, завдяки ЛОЯЛЬНОСТІ ХОХЛІВ (і анексія Криму, і 14 тисяч загиблих на Донбасі, і економічні кризи - усе на совісті ЛОЯЛЬНИХ, ТОЛЕРАНТНИХ, РУСОФІЛІВ-ХОХЛІВ) - САМЕ ТАКУ ЖАХЛИВУ МОРАЛЬНО ПОТВОРНУ КАРТИНУ побачив естонець - питається, а навіщо з'їздити до рашки (щоб "осознать" моральну потворність "великойненаглядной" - коли ось, у нас, таке, хоч греблю гати, це і є 73% виродків-хохлів які обрали хохла зе (скакаючого сценою кварталу 95& який порівнює Україну з путаною, а укр. жінок - з путанами (який ПРЕЗИДЕНТ КРАЇНИ БУДЕ РЕКЛАМУВАТИ ЖІНОК СВОЄЇ КРАЇНИ - ТОВАР ЧИ СКАЖІТЬ ЩО!??
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nin-mir (Запорожье)
11.08.2020 в 10:11
Люди знают украинский язык, но просто в восточных регионах такая среда общения. Все тридцать лет после развала империи зла. Але, хай не так швидко, українська мова становиться головною мовою у дитячих садках, школах, вищих навчальних закладах. Українська мова профилює на робочих містах, у вигляді бумажної документації. Йдеш по вулиці, вс частіше чуєш, як молодь спілкується українською. Все буде добре!!!
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+2
0
ACB (Чернигов)
11.08.2020 в 10:22
Абсолютно верно. То, что люди говорят на русском, не мешает защищать Украину. А в свободной стране, какой является Украина, каждый имеет право сам решать на каком языке общаться. Но и державу мову тоже должен знать.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.08.2020 в 09:59
яке позорисько естонець абсолютно правий100% завжди поважав маленьку Естонію, з 3-ох прибалтійських народів (держав), які завжди називають - найбільше любив Литву та Естонію, Латвію зневажаю (за їхнє русофільство, юрмали, тому у них "мовна проблема" подібно нам стоїть на порядку денному - бо дурні!), ЛИТВА - НАШ СПОКОНВІЧНИЙ ДРУГ (оксамитова доба у ВКЛ, хто вчив історію! той зрозумів мене, про що мова)
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
11.08.2020 в 09:17
"На выбор товаров или немецкий." - я с вас худею, уважаемая редакция, у вас и русского не знают. Или гуглтранслейт перечитать некому.
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+2
-1
Конфуцій (Львів)
11.08.2020 в 09:07
Людина трохи в шоці від того, що половина країни розмовляє мовою окупанта, не робить з цього жодної проблеми, не збирається нічого змінювати і вчить мові окупанта своїх дітей
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+9
-2
miranda1miranda (Армянск)
11.08.2020 в 09:18
Конечно делайте из этого проблему !!! И скоро Украина будет состоять из одного Львова и будете там " душить " на свою мову.
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+1
-7
alext1467 (Kiev)
11.08.2020 в 09:23
Оккупанты - это такие как вы. Которые приехали со Львова (потому что там нет работы) и оккупировали город Киев. И еще ходят указывают на каком языке кому говорить.
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+2
-5
Конфуцій (Львів)
11.08.2020 в 09:27
Ок, буду знати
+2
-2
Криміналіст (Львів)
11.08.2020 в 10:11
У Львові нема роботи? Хм, а я то думаю чого це все місто стоїть в заторах, це виявляється народ роботу шукає, ой точніше, це всі в Кієв на работу єдут
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Elektrikc (Львів)
11.08.2020 в 10:20
Ми ту ще з голоду їмо російськомовних младєнцев
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sergio07 (Запоріжжя)
11.08.2020 в 09:47
Грузини, поляки, фіни також дивуються. Там, де зникає російська мова - зникають шанси у путіністів. Але, на жаль, маємо те, що маємо.
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Hanter44 (Baburka)
11.08.2020 в 09:57
А ти що,привезений?Ти не знаеш,що все Запорiжжя розмовляе на росiйськiй мовi?Так склалося iсторично. I так буде.Бандерiвщина у нас не пройде.
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Elektrikc (Львів)
11.08.2020 в 10:13
Бандерівщина влаштовувала у вас голодомори, репресії, знищувала вашу культуру. Тепер ще й за ваш язик взялися. Справжні запорожці не повинні цього терпіти і встати на захист русського міра.
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Криміналіст (Львів)
11.08.2020 в 10:15
Те що Запоріжжя розмовляє на мові окупанта це "заслуга" окупаційної радянської влади, яка голодоморами та репресіями винищила корінне населення, а на їх місце заселила люмпен зі всього совка. Якщо почитати історію, то до 30-х років навіть Кубань українською розмовляла. Але клятий совок все зруйнував. Зх Україні в тому плані можна сказати повезло, бо до 39 року тут не було цієї чуми
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nin-mir (Запорожье)
11.08.2020 в 10:23
Hanter44 (Baburka), ну а при чём здесь бандеровщина. К украинскому языку, это имеет какое-то отношение? Я, наприклад, хоч і російськомовна людина, але бажаю щоб Запоріжжя, хай не відразу, покроково, перейшли на українську мову,
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