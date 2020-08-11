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Сегодня состоится матч Динамо - Десна. Видео трансляции не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй матч Мирчи Луческу во главе киевлян

Сегодня состоится матч Динамо - Десна. Видео трансляции не будет
Новина українською

Во вторник, 11 августа, в рамках подготовки к новому сезону состоится товарищеский поединок между второй и четвертой командой минувшего чемпионата - Динамо и Десной.

Как и игру с "Вересом", "Динамо" не будет транслировать матч в прямом эфире. В киевском клубе это объясняют "карантинными ограничениями и невозможностью их полноценного соблюдения в условиях проведения матчей на клубной базе в Конча-Заспе". Поэтому вход на базу "Динамо" разрешен только отдельным сотрудникам клуба. Начало поединка запланировано на 18:00.

Напомним, что участие в игре не сможет принять Назарий Русин и Роман Вантух, которые находятся на самоизоляции после сдачи положительного теста на коронавирус. Также только приступил к беговой работе Беньямин Вербич. "Десна" сыграет без своего капитана Дениса Фаворова, который на правах свободного агента перешел в "Зарю".

Добавим, что для "Динамо" это уже второй поединок в летнее межсезонье. Ранее бело-синие разгромили "Верес" 3:0. Участие в игре приняли в частности игроки из дубля Забарный и Сирота, а также футболисты, которые вернулись из аренды - Тымчик, Леднев, Супряга.

"Десна" уже успела сыграть с дублем "Динамо" - ничья 2:2 и разгромить вышгородский "Диназ" 4:1.

Интересно, что в прошлом чемпионате "Десна" дважды победила "Динамо", тогда как киевляне праздновали победу лишь раз. Еще один поединок завершился ничьей.

За основными событиями матча следите с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>.

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В статье: Контрольные матчи Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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ACB (Чернигов)
11.08.2020 в 10:13
Жаль....
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0
0
госпітальєр (львів)
11.08.2020 в 09:54
шифруються так ніби їх чекає фінал лч,хай вже заграють,хто ж проти
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