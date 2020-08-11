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Кроме Красникова с Динамо уйдет еще один вице-президент - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывший сотрудник спецслужб

Кроме Красникова с Динамо уйдет еще один вице-президент - СМИ
Новина українською

Вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновський может уйти с работы в клубе, сообщает Dynamo Kyiv Inside.

Он, как говорится в сообщении, не бывает в офисе клуба уже длительное время.

Разлом произошел по линии мир / война с фанатскими группами. Бывший спецслужбист оказался противником конфронтации, сторонником диалога. Его не поняли. Потеря для клуба не будет значительной.

Напомним, накануне шла речь об увольнении другого вице-президента Евгения Красникова, который начинает новый футбольный проект в Харькове.

Всего в киевском "Динамо" есть 6 лиц, занимающих должности вице-президентов.

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В статье: Евгений Красников Динамо (Киев) Андрей Мадзяновский
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Источник:
Динамо Київ Inside
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