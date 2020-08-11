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Кроме Красникова с Динамо уйдет еще один вице-президент - СМИ
Бывший сотрудник спецслужб
Вице-президент "
Он, как говорится в сообщении, не бывает в офисе клуба уже длительное время.
Разлом произошел по линии мир / война с фанатскими группами. Бывший спецслужбист оказался противником конфронтации, сторонником диалога. Его не поняли. Потеря для клуба не будет значительной.
Напомним, накануне шла речь об увольнении другого вице-президента Евгения Красникова, который начинает новый футбольный проект в Харькове.
Всего в киевском "Динамо" есть 6 лиц, занимающих должности вице-президентов.