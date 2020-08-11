Кроме Красникова с Динамо уйдет еще один вице-президент - СМИ

Вице-президент " Динамо " Андрей Мадзяновський может уйти с работы в клубе, сообщает Dynamo Kyiv Inside.

Он, как говорится в сообщении, не бывает в офисе клуба уже длительное время.

Разлом произошел по линии мир / война с фанатскими группами. Бывший спецслужбист оказался противником конфронтации, сторонником диалога. Его не поняли. Потеря для клуба не будет значительной.

Напомним, накануне шла речь об увольнении другого вице-президента Евгения Красникова, который начинает новый футбольный проект в Харькове.

Всего в киевском "Динамо" есть 6 лиц, занимающих должности вице-президентов.