Хавбек Олимпика оценивает сезон команды и хочет попробовать свои силы в клубе Западной Европы

24-летний Евгений Цымбалюк, опорный полузащитник " Олимпика ", сообщил о предсезонных тренировках и коротко осмотрел предыдущий игровой год.

- Евгений, Ваша команда уже активно готовится к новому сезону. Есть какая-то специфика в тренировках?

- Нет. Хорошо, что начали заблаговременно - у нас есть почти 4 недели для хорошей подготовки. Можем не форсировать процесс. А так - все привычно: фитнес, беговые упражнения, теория ...В день - две тренировки.

- Судя по контрольному матчу против "Диназа" "Олимпик" ожидают ощутимые изменения в составе.

- Да, есть много новичков, некоторые игроки уже покинули клуб. Приходится наигрывать новые связи на поле. С другой стороны основа останется: Лебеденко, Пасич, Снурницин, Политыло, Шахаб...

- Игорь Климовский недавно лишился приставки «и.о.», заслуженно став главным тренером. Какое это отразилось на нем?

- Мне кажется, это придало ему уверенности. Он шел к этому и хотел этого. Чувствует в себе силу и хочет передать ее нам. Игорь Петрович очень ценит это решение руководства! Работая рядом с другими тренерами, он, как я вижу, взял у каждого из них.

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- Завершение Лиги 2019/20 годов выдался для "Олимпика" по-настоящему ударным. Те 9: 2 по сумме двух игр - что-то невероятное!

- Я бы сказал, что это стало прежде всего свидетельством нашего профессионализма: на команду не тыс бремя результата, но мы не пошли раньше в отпуск и провели концовку чемпионата на высоком уровне.

- А как насчет общих впечатлений о предыдущем игровой год?

- Сезон провели неудачно. А что еще можно сказать, если перед нами была задача пробиться в первую шестерку, но мы его выполнили? Нам хочется снова выступить в Лиге Европы - тот опыт очень понравился.

- Удастся ли выполнить соответствующее задание в Чемпионате 2020/21 лет?

- Надеюсь. Уверен шанс на пятое место будет у многих команд. Если играть так, как в конце прошлого сезона, - все должно получиться. Тем более у всех перед глазами положительный пример «Колоса»!

- Что скажете о личных планах? Из всего видно, что Вы постоянно прогрессируете.

- Разумеется, сейчас я футболист "Олимпика" и полностью сосредоточен на труды здесь. А в будущем, очень надеюсь попробовать свои силы в европейском футболе.