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Азовцы лишились одного игрока и продолжили сотрудничество с чемпионом мира U-20

Премьер-лига
(2 голосов)

Изменения имени Маркевича

Азовцы лишились одного игрока и продолжили сотрудничество с чемпионом мира U-20
Новина українською

ФК "Мариуполь" прекратил сотрудничество с Владиславом Бугаем. Прошлый сезон нападающий на правах аренды провел в "Николаеве" из Первой лиги.

За "азовцев" Владислав выступал с лета 2017 года, преимущественно играл за молодежный состав (был лучшим бомбардиром "молодежки" - 24 гола в 41 матче). В Премьер-лиге Бугай провел 4 матча за "Мариуполь", в Кубке Украины - 1 игра.

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Кроме того "Мариуполь" достиг соглашения с "Шахтером" о продлении арендного соглашения с Максимом Чехом. Следующий сезон чемпион мира в составе сборной Украины U-20 проведет у "азовцев".

В прошлом чемпионате за "азовцев" он провел 21 матч, забил 1 гол.

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В статье: ФК Мариуполь МФК Николаев Владислав Бугай Максим Чех
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Источник:
Маріуполь

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Комментарии (1)
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Н-Махно (Мариуполь )
11.08.2020 в 12:01
чех
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