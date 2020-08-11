Азовцы лишились одного игрока и продолжили сотрудничество с чемпионом мира U-20

ФК " Мариуполь " прекратил сотрудничество с Владиславом Бугаем. Прошлый сезон нападающий на правах аренды провел в "Николаеве" из Первой лиги.

За "азовцев" Владислав выступал с лета 2017 года, преимущественно играл за молодежный состав (был лучшим бомбардиром "молодежки" - 24 гола в 41 матче). В Премьер-лиге Бугай провел 4 матча за "Мариуполь", в Кубке Украины - 1 игра.

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Кроме того "Мариуполь" достиг соглашения с "Шахтером" о продлении арендного соглашения с Максимом Чехом. Следующий сезон чемпион мира в составе сборной Украины U-20 проведет у "азовцев".

В прошлом чемпионате за "азовцев" он провел 21 матч, забил 1 гол.