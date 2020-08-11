Гладкий высказался о главной потере Шахтера накануне матча с Базелем

Александр Гладкий, 32-летний экс-нападающий " Шахтера " 2007-2010, 2014-2016 годов, обладатель Кубка УЕФА в составе "горняков", в разговоре с телеканалом Футбол анонсировал матч 1/4 Лиги Европы со швейцарским "Базелем".

"Шахтер", по словам Гладкого, продемонстрировал очень уверенную игру как в чемпионате, так и в предыдущем раунде Лиги Европы.

Очень крепкий состав, хороший сплав молодости и опыта. "Шахтеру" по силам пройти "Базель". Сейчас эта команда с любым соперником не только на равных играет, но я не помню ни одного матча, кгода бы "Шахтер" уступил именно по игре.

Однако отметил Гладкий и главную кадровую потерю "Шахтера" - травму Исмаили, которая выбила его из футбола на несколько месяцев.

После Развана Раца Исмаили, наверное, лучший левый защитник в нашем чемпионате. Для "Шахтера" это ключевой игрок, один из лидеров. Может с "Вольфсбургом" мы этого не почувствовали, но то, что творит на поле Исмаили все 90 минут, не хочу никого обидеть, но ни один футболист не сможет повторить.

Матч "Шахтер" - "Базель" начнется сегодня в 22:00. Игра без зрителей состоится в немецком городе Гельзенкирхен на "Фельтинс Арене".