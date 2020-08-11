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Сын знаменитого Ривалдо заинтересовал киевское Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Но самым близким к трансферу является польский клуб

Сын знаменитого Ривалдо заинтересовал киевское Динамо
Новина українською

Клуб из столицы Украины присмотрел нападающего румынского "Вииторула" (7 место в чемпионате) 25-летнего Ривалдиньо.

В прошлом сезоне в чемпионате Румынии он сыграл 28 матчей, забил 11 голов, одна его передача была результативной.

Игрок является сыном Ривалдо, легенды сборной Бразилии и испанской "Барселоны".

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Как сообщает Sport.ro, Ривалдиньо попал в расширенный список трансферных интересов "Динамо".

Игроком кроме киевского "Динамо" интересуются клубы из Польши и ОАЭ. Самой близкой к осуществлению трансфера является "Краковия" - клуб ​​уже договорился с "Вииторулом" о трансфере и обсуждает условия с самим футболистом.

Контракт Ривалдиньо с румынским клубом действует до конца июня 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,1 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Ривалдо Ривалдиньо Вииторул (Румыния) Краковия (Краков)
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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
11.08.2020 в 12:45
Постойте! Если сын Ривалдо, согласно правилам португало-бразильской морфологии, называется Ривалдиньо, то как будут звать его внука? Ривалдинь-диньо?
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2020 в 13:42
Ривальдиньо-джуниор)
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0
0
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Serega1111 (Киев)
11.08.2020 в 12:38
ХЗ что из себя представляет этот Ривалдиньо на поле, но в плане имиджа наверное был бы толк с такого приобретения
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+5
0


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