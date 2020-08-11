Сын знаменитого Ривалдо заинтересовал киевское Динамо

Клуб из столицы Украины присмотрел нападающего румынского "Вииторула" (7 место в чемпионате) 25-летнего Ривалдиньо.

В прошлом сезоне в чемпионате Румынии он сыграл 28 матчей, забил 11 голов, одна его передача была результативной.

Игрок является сыном Ривалдо, легенды сборной Бразилии и испанской "Барселоны".

Как сообщает Sport.ro, Ривалдиньо попал в расширенный список трансферных интересов "Динамо".

Игроком кроме киевского "Динамо" интересуются клубы из Польши и ОАЭ. Самой близкой к осуществлению трансфера является "Краковия" - клуб ​​уже договорился с "Вииторулом" о трансфере и обсуждает условия с самим футболистом.

Контракт Ривалдиньо с румынским клубом действует до конца июня 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,1 млн евро.