Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сын знаменитого Ривалдо заинтересовал киевское Динамо
Но самым близким к трансферу является польский клуб
В прошлом сезоне в чемпионате Румынии он сыграл 28 матчей, забил 11 голов, одна его передача была результативной.
Игрок является сыном Ривалдо, легенды сборной Бразилии и испанской "Барселоны".
Как сообщает Sport.ro, Ривалдиньо попал в расширенный список трансферных интересов "Динамо".
Игроком кроме киевского "Динамо" интересуются клубы из Польши и ОАЭ. Самой близкой к осуществлению трансфера является "Краковия" - клуб уже договорился с "Вииторулом" о трансфере и обсуждает условия с самим футболистом.
Контракт Ривалдиньо с румынским клубом действует до конца июня 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,1 млн евро.