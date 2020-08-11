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Луганщина - песня моя! После поражения в спарринге вся команда спела перед памятником

Премьер-лига
(2 голосов)

Не выигрываете? То хоть пойте о родном крае!

Луганщина - песня моя! После поражения в спарринге вся команда спела перед памятником
Новина українською

Во время тренировочного сбора молодежная команда луганской "Зари" (U-21) потерпела поражение в контрольном матче.

Поэтому тренер Сергей Руденко в пределах наказания выстроил всю команду у монумента "Переправа" и устроил урок пения на примере песни группы "Лесоповал" - "Луганщина - песня моя".

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Вот как нужно воспитывать нашу молодежь на сборе. Проиграли в тренировочном занятии, пожалуйста, пойте. И старайтесь!

Почетный руководитель "народного хора" за кадром - тренер U-21 Сергей Руденко. Просим прощения за внезапные повороты камеры. Видео с самого начала снимали не для соцсетей.

Напомним, что от времени оккупации Луганска Россией в 2014 году "Заря" базируется в городе Запорожье.

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В статье: Заря (Луганск) Заря U-21 (Луганск) запорожье U-21 Сергей Руденко
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Источник:
Фейсбук Зорі

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