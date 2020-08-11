Луганщина - песня моя! После поражения в спарринге вся команда спела перед памятником

Во время тренировочного сбора молодежная команда луганской " Зари " (U-21) потерпела поражение в контрольном матче.

Поэтому тренер Сергей Руденко в пределах наказания выстроил всю команду у монумента "Переправа" и устроил урок пения на примере песни группы "Лесоповал" - "Луганщина - песня моя".

Вот как нужно воспитывать нашу молодежь на сборе. Проиграли в тренировочном занятии, пожалуйста, пойте. И старайтесь! Почетный руководитель "народного хора" за кадром - тренер U-21 Сергей Руденко. Просим прощения за внезапные повороты камеры. Видео с самого начала снимали не для соцсетей.

Напомним, что от времени оккупации Луганска Россией в 2014 году "Заря" базируется в городе Запорожье.