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Луганщина - песня моя! После поражения в спарринге вся команда спела перед памятником
Не выигрываете? То хоть пойте о родном крае!
Во время тренировочного сбора молодежная команда луганской "
Поэтому тренер Сергей Руденко в пределах наказания выстроил всю команду у монумента "Переправа" и устроил урок пения на примере песни группы "Лесоповал" - "Луганщина - песня моя".
Вот как нужно воспитывать нашу молодежь на сборе. Проиграли в тренировочном занятии, пожалуйста, пойте. И старайтесь!
Почетный руководитель "народного хора" за кадром - тренер U-21 Сергей Руденко. Просим прощения за внезапные повороты камеры. Видео с самого начала снимали не для соцсетей.
Напомним, что от времени оккупации Луганска Россией в 2014 году "Заря" базируется в городе Запорожье.