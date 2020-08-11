  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла готовится к новому сезону в УПЛ возле Невицкого замка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла готовится к новому сезону в УПЛ возле Невицкого замка

Премьер-лига
(1 голосов)

От субботы

Ворскла готовится к новому сезону в УПЛ возле Невицкого замка
Новина українською

"Бело-зеленые" проводят тренировочный сбор в Закарпатье на побережье реки Уж возле села Невицкое, известного одним из древнейших в Украине замков.

Тренируются полтавчане на базе отеля "Камелот", где есть тренировочные поля (два из натуральной травой, еще одно - с искусственным газоном). Все они в распоряжении полтавской команды.

Читайте такжеПолтавчане едут на Запад. Ворскла определилась с подготовкой к новому сезону

"Бело-зеленые" в субботу провели вечернее занятие, а с воскресенья начали тренировки в двухразовом режиме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ворскла

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...