Премьер-лига
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Ворскла готовится к новому сезону в УПЛ возле Невицкого замка
От субботы
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Тренируются полтавчане на базе отеля "Камелот", где есть тренировочные поля (два из натуральной травой, еще одно - с искусственным газоном). Все они в распоряжении полтавской команды.
"Бело-зеленые" в субботу провели вечернее занятие, а с воскресенья начали тренировки в двухразовом режиме.
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Источник:Ворскла
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