Ворскла готовится к новому сезону в УПЛ возле Невицкого замка

" Бело-зеленые " проводят тренировочный сбор в Закарпатье на побережье реки Уж возле села Невицкое, известного одним из древнейших в Украине замков.

Тренируются полтавчане на базе отеля "Камелот", где есть тренировочные поля (два из натуральной травой, еще одно - с искусственным газоном). Все они в распоряжении полтавской команды.

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"Бело-зеленые" в субботу провели вечернее занятие, а с воскресенья начали тренировки в двухразовом режиме.