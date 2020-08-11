Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик сыграет контрольный матч с Десной
Игра состоится в пятницу
В пятницу, 14 августа, дончане проведут очередной контрольный поединок в рамках подготовки к старту сезона УПЛ 2020/2021.
Соперником команды Игоря Климовского станет черниговская Десна.
Встреча состоится в Буче на стадионе "Юбилейный". Время начала – 17:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...