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Олимпик сыграет контрольный матч с Десной

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится в пятницу

Олимпик сыграет контрольный матч с Десной
Новина українською

В пятницу, 14 августа, дончане проведут очередной контрольный поединок в рамках подготовки к старту сезона УПЛ 2020/2021.

Соперником команды Игоря Климовского станет черниговская Десна.

Встреча состоится в Буче на стадионе "Юбилейный". Время начала – 17:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов)
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