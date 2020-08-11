Исмаили рассказал о своем хобби

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал, как относится к рыбалке:

"Не очень люблю громкие вечеринки. Я более консервативный человек. Даже после получения титулов, трофеев, когда ребята едут в ресторан отмечать – я еду домой. В моем городе нет никакой дискотеки, кафе, ресторанов, там нечего делать.

Я очень люблю быть на своей ферме, ходить на рыбалку. Поэтому я еще с раннего детства выбираю спокойный отдых, на даче с семьей, рыбалка. Думаю, намного лучше и важнее быть с близкими, чем на дискотеке. Это вещи, которые действительно расслабляют. У меня нет определенных хобби.

Наверное, рыбалка – самая большая моя любовь. Это больше всего меня привлекает. Фернандиньо очень любил ловить рыбу. Он уже знал места, где можно рыбачить, мы ездили вместе. Когда в Киев переехали, больше не ездили. Только в Бразилии.

Сейчас приезжаю в Бразилию, мы идем на ферму, на озеро, ловим рыбу. Мне, кстати, нужно бы узнать, где в Киеве можно половить рыбу, чтобы не сидеть столько времени дома. Иначе по приезду в Бразилию забываю, что такое рыбалка, как это делать.

Там, где я живу, есть очень большая рыба. Помню, словил большую рыбу – 24 кг, если не ошибаюсь. У меня вроде есть фото с этой рыбой. Она огромная, ростом с меня. 40-45 минут, наверное, мы пытались его достать из воды, чтобы положить в лодку", – приводит слова Исмаили Tribuna со ссылкой на "Правила жизни" на Shakhtar TV.