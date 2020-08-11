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Контрольный матч Динамо с Полесьем перенесен

Премьер-лига
(1 голосов)

Он состоится 15 августа

Контрольный матч Динамо с Полесьем перенесен
Новина українською

Третий контрольный матч киевского "Динамо" на предсезонном сборе, предварительно запланирован на 12 августа, состоится позже, пишет официальный сайт клуба.

Новая дата проведения спарринга против "Полесья" из Житомира - суббота, 15 августа. О времени начала матча будет сообщено дополнительно.

Напомним, что подопечные Мирчи Луческу начали серию спаррингов 7 августа, результативно победив ровенский "Верес" (голами отметились Дуелунд, Супряга и де Пена).

Сегодня, 11 августа, в 18:00 "бело-синие" проведут второй контрольный матч, соперником в котором станет черниговская "Десна".

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В статье: Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
11.08.2020 в 16:50
А трансляции снова не будет . Подготовка в обстановке строгой секретности!!!!
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палыч (Тарко-Сале)
11.08.2020 в 16:43
Читал,что "Полесье" 15.08 должно играть с Винницей.?
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