Контрольный матч Динамо с Полесьем перенесен

Третий контрольный матч киевского "Динамо" на предсезонном сборе, предварительно запланирован на 12 августа, состоится позже, пишет официальный сайт клуба.

Новая дата проведения спарринга против "Полесья" из Житомира - суббота, 15 августа. О времени начала матча будет сообщено дополнительно.

Напомним, что подопечные Мирчи Луческу начали серию спаррингов 7 августа, результативно победив ровенский "Верес" (голами отметились Дуелунд, Супряга и де Пена).

Сегодня, 11 августа, в 18:00 "бело-синие" проведут второй контрольный матч, соперником в котором станет черниговская "Десна".