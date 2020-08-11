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Контрольный матч Динамо с Полесьем перенесен
Он состоится 15 августа
Третий контрольный матч киевского "Динамо" на предсезонном сборе, предварительно запланирован на 12 августа, состоится позже, пишет официальный сайт клуба.
Новая дата проведения спарринга против "Полесья" из Житомира - суббота, 15 августа. О времени начала матча будет сообщено дополнительно.
Напомним, что подопечные Мирчи Луческу начали серию спаррингов 7 августа, результативно победив ровенский "Верес" (голами отметились Дуелунд, Супряга и де Пена).
Сегодня, 11 августа, в 18:00 "бело-синие" проведут второй контрольный матч, соперником в котором станет черниговская "Десна".