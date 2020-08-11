Палкин: Главное, чтобы та игра, которую мы видели с Вольфсбургом была закономерностью

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что думает о новом формате матчей ЛЕ и о предстоящем поединке 1/4 финала с "Базелем".

– Сергей Анатольевич, что вы думаете о формате, где стадии состоят из одного матча? Луиш Каштру сказал, что при таком раскладе, по сути, нет фаворита турнира.

– Фактор болельщиков все равно вносит свою лепту, и очень серьезную. Особенно на немецких стадионах. Давление они оказывают огромное, и мы это прочувствовали в прошлые годы. А когда ты играешь без болельщиков и стадии из одного матча, это в самом деле нивелирует фактор того, насколько ты силен или слаб. По одной игре любая команда может выложиться на сто процентов и показать результат. Более того, мы должны понимать, что бывают такие дни, когда у тебя все получается. Это происходит у любой команды. Как я уже говорил, здесь нужно быть очень аккуратным, осторожным и сконцентрированным.

– Убедительная победа над "Вольфсбургом" придаст команде уверенности перед матчем с "Базелем"?

– Главное, чтобы та игра, которую мы видели с "Вольфсбургом", и та, что мы увидим с "Базелем", были закономерностью. И безмерное желание победить в этом турнире. Если это будет лежать в основе, то, я думаю, в матче нас ждет успех.