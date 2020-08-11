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Палкин: Главное, чтобы та игра, которую мы видели с Вольфсбургом была закономерностью

Премьер-лига
(2 голосов)

Пакин уверен в победе своей команды

Палкин: Главное, чтобы та игра, которую мы видели с Вольфсбургом была закономерностью
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что думает о новом формате матчей ЛЕ и о предстоящем поединке 1/4 финала с "Базелем".

– Сергей Анатольевич, что вы думаете о формате, где стадии состоят из одного матча? Луиш Каштру сказал, что при таком раскладе, по сути, нет фаворита турнира.
– Фактор болельщиков все равно вносит свою лепту, и очень серьезную. Особенно на немецких стадионах. Давление они оказывают огромное, и мы это прочувствовали в прошлые годы. А когда ты играешь без болельщиков и стадии из одного матча, это в самом деле нивелирует фактор того, насколько ты силен или слаб. По одной игре любая команда может выложиться на сто процентов и показать результат. Более того, мы должны понимать, что бывают такие дни, когда у тебя все получается. Это происходит у любой команды. Как я уже говорил, здесь нужно быть очень аккуратным, осторожным и сконцентрированным.

– Убедительная победа над "Вольфсбургом" придаст команде уверенности перед матчем с "Базелем"?
– Главное, чтобы та игра, которую мы видели с "Вольфсбургом", и та, что мы увидим с "Базелем", были закономерностью. И безмерное желание победить в этом турнире. Если это будет лежать в основе, то, я думаю, в матче нас ждет успех.

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В статье: Сергей Палкин Базель Шахтер (Донецк)
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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skif1927 (Динамо)
11.08.2020 в 18:06
Халкін - пуйло !
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0
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Инспектор ( )
11.08.2020 в 18:01
Если закономерностью будет такая реализация как в 1-м тайме с немцами, то вылетим
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