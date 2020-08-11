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Стали известны составы на матч Заря - Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Он состоится в 17:00

Стали известны составы на матч Заря - Днепр-1
Новина українською

Стали известны стартовые составы на матч Заря - Днепр, який Состоится, 11 августа в 17.00.

"Заря": Шевченко, Фаворов, Верниидуб, Абу Ханна, Гречкина, Назарина, Кочергин, Хомченовский, Юрченко, Перович, Кабаев.

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Логинов, Сафронов, Дубинчак, Тейлор, Вакулко, Когут, Цуриков, Хобленко, Довбик.

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В статье: Заря (Луганск) Днепр-1
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