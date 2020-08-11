Динамо - Десна. Супряга, Тымчик и Леднев выходят в старте

В 18:00 киевское "Динамо" начнет второй контрольный матч под руководством Луческу. В соперниках - "Десна".

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Стал известен стартовый состав киевлян. На позиции нападающего вышел Владислав Супряга, в центре поля свой шанс получат Булеца и Леднев, а в защите - Тымчик и Сирота.

Состав "Динамо": Бущан - Караваев, Кендзера, Сирота, Тымчик - Сидорчук, Буяльский, Леднев, Цитаишвили, Булеца - Супряга

Запас: Бойко, Вивчаренко, Забарний, Цыганков, Дуэлунн, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Соль, Каргбо, Родригес

"Десна": Паст - Конопля, Имереков, Тамм, Западня - Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов - Будковский, Филиппов