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Премьер-лига

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Источник: Шахтер заявил НСК Олимпийский как свой домашний стадион

Премьер-лига
(5 голосов)

Теперь будут соседями "Динамо"

Источник: Шахтер заявил НСК Олимпийский как свой домашний стадион
UA-Футбол
Новина українською

Вероятнее всего, в следующем сезоне "Шахтер" будет проводить домашние матчи на НСК "Олимпийский". Об этом информирует Dynamo.kiev.ua.

Читайте такжеТаТоТаке: Шахтер договаривается с Динамо, чтобы проводить на Олимпийском все домашние матчи следующего сезона

Как сообщает источник, "Шахтер" уже заявил в Премьер-лигу НСК "Олимпийский" как свой домашний стадион на следующий сезон УПЛ. Соответствующий контракт между клубом и НСК будет подписан в ближайшие дни.

Отметим, что в последних сезонах "горняки" играли в Харькове, на стадионе "Металлист".

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Dynamo.kiev.ua
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Комментарии (16)
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viajador (ФК Потіївка)
11.08.2020 в 19:46
Все логічно, бо найм Луческу сукісами це було визнання сувереном Ахметова. Ахметов це Україна. Київ це Донецьк. Президент України це ч.м.о.
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
11.08.2020 в 19:44
На Лигу Чемпионов точно пол стадиона будет собираться. Но интересно будет посмотреть именно на "дерби"
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0
-2
skif1927 (Динамо)
11.08.2020 в 19:38
Знову будуть переселенцев на стадіоні пи...дити )))
Ответить
+1
0
viajador (ФК Потіївка)
11.08.2020 в 19:46
А коли вже п...ли?
Ответить
0
-1
vladislav (Харьков)
11.08.2020 в 19:33
Вряд ли в Киеве будут ходить на матчи горняков, которых там не очень приветствуют. В Харькове на отдельных матчах было по 30 тыс. болел.Такого количества болельщиков они в Киеве не увидят даже на матчах ЛЧ или ЛЕ.
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+5
0
avatar
scorpius (Ck)
11.08.2020 в 19:37
В Киеве донецких хватает, поверь)
Ответить
0
-1
Technical
11.08.2020 в 19:14
Дурість зробили. Може бути так, що скоро глядачів пустять на трибуни, у Харкові їх хоч підтримувало багато людей. В Києві тільки будуть злити вболівальників Динамо
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+8
-1
avatar
ascent (Луксор)
11.08.2020 в 19:57
Да жалко этих 2-3 десятка человек
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
11.08.2020 в 19:59
Ти про вболівальників динировського шохтьора? Так, шкода їх)))
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
11.08.2020 в 19:12
і кроти хочуть щоб їх поважали? Львів. Харьків. Тепмер Київ? нафіг,в недоросію їх.
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+11
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.08.2020 в 19:11
Ну тоді переіменувать в Метро Київ , теж під землею . Шатьор якось призрачно ...
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+4
0
Serhiy (Киев)
11.08.2020 в 19:02
Ахметов Суркісу - головного тренера, Суркіс Ахметову - стадіон. Бартер, нічого більше
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.08.2020 в 19:25
нск - не собственность уркиса
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0
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
11.08.2020 в 18:59
Ну скажіть будь-ласка, навіщо в столиці Україні Києві кроти бразильські?
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+13
-4
Димитър из Софии (София)
11.08.2020 в 18:49
Гнать кротов метлой!
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+12
-6
avatar
scorpius (Ck)
11.08.2020 в 19:37
Ну так давай, гони)
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0
-2


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