Источник: Шахтер заявил НСК Олимпийский как свой домашний стадион

Вероятнее всего, в следующем сезоне "Шахтер" будет проводить домашние матчи на НСК "Олимпийский". Об этом информирует Dynamo.kiev.ua.

Как сообщает источник, "Шахтер" уже заявил в Премьер-лигу НСК "Олимпийский" как свой домашний стадион на следующий сезон УПЛ. Соответствующий контракт между клубом и НСК будет подписан в ближайшие дни.

Отметим, что в последних сезонах "горняки" играли в Харькове, на стадионе "Металлист".