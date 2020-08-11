Премьер-лига
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Источник: Шахтер заявил НСК Олимпийский как свой домашний стадион
Теперь будут соседями "Динамо"
Вероятнее всего, в следующем сезоне "Шахтер" будет проводить домашние матчи на НСК "Олимпийский". Об этом информирует Dynamo.kiev.ua.
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Как сообщает источник, "Шахтер" уже заявил в Премьер-лигу НСК "Олимпийский" как свой домашний стадион на следующий сезон УПЛ. Соответствующий контракт между клубом и НСК будет подписан в ближайшие дни.
Отметим, что в последних сезонах "горняки" играли в Харькове, на стадионе "Металлист".
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Источник:Dynamo.kiev.ua
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