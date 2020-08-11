Контрольный матч. Заря дважды вела в счете, но проиграла Днепру-1

В качестве подготовки к новому сезону "Заря" и "Днепр-1" провели контрольный матч. Игра точно должна была быть интересной, так как тренер луганчан Виктор Скрипник имел все шансы сменить Дмитрий Михайленко на посту наставника днепрян.

Встреча получилась динамичной и с большим количеством забитых голов. Пять минут потребовалось Кочергину, чтобы открыть счет в поединке. Гости долго приходили в себя и в первом тайме не часто угрожали воротам соперника. Они контролировали мяч, но в основном перекатывали его между защитниками и вратарем. Но до перерыва счет стал равным - Довбик ударно отметил дебют, пробив мимо Шевченко.

Второй тайм получился еще более зрелищным. "Заря" играла очень активно и забила справедливый гол - Юрченко отметился с пенальти. После этого, лучше выглядел уже "Днепр-1" и за свои старания получил двойное вознаграждение. Сначала Батагов востановил паритет, а ближе к концу Ярмолюк установил окончательный счет - 3:2 в пользу команды Михайленко.

"Заря" - СК "Днепр-1" 2:3

Арбитр: Максим Козыряцкий

"Заря": Шевченко, Фаворов, Верниидуб, Абу Ханна, Гречкин (Белоцерковец, 72), Назарина, Кочергин (Жуниньо, 72), Хомченовский (Лунев, 35), Юрченко (Циганикс, 79), Перович (Янаков, 61), Кабаев (Чайковский, 72).

"Днепр-1": Юрчук (Бабичин, 59), Адамюк, Логинов, Сафронов, Дубинчак Тейлор (Ярмолюк, 67), Вакулко (Кравченко, 59), Когут (Чичиков, 67) Цуриков (Назаренко, 59), Хобленко ( Батагов, 59), Довбик (Киреев, 89).

Голы: Кочергин (5), Довбик (41), Юрченко (57, с пенальти), Батагов (75), Ярмолюк (79).

Предупреждения: Вернидуб (74), Фаворов (75)