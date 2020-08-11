Контрольный матч. Десна вырывает победу у Динамо

"Динамо" провело второй контрольный матч на сборах под руководством Луческу. В соперниках была непростая "Десна".

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В целом, команды выдали равный поединок. Нельзя сказать, что одна из сторон доминировала большую часть игры. В начале поединка Калитвинцев и Цытаишвили обменялись дальними ударами, а в середине тайма случился гол гостей. Картушов разогнал атаку по флангу и сделал идеальную передачу на Филиппова - Александр не подвел.

Второй тайм не отличался от первого. Что киевляне, что "северяне" старались играть активно. На 69-й минуте команда Луческу получила идеальный шанс сравнять счет, но Цыганков не смог реализовать пенальти. Виктор продолжил искать свой шанс и ближе к концу матча его нашел. Разыграв в касание с Буяльским, вингер вышел на свидание с голкипером и без особых проблем пробил мимо вратаря - 1:1.

Проходит ровно 60 секунд и команда Рябоконя снова вырывается вперед - юный Шевцов получил мяч метров 11-ти от ворот соперника и разящим ударом вывел команду вперед. Отметим, что вчера Илья отметился хет-триком. Киевляне пытались создать что-то похоже на финальный штурм, но "Десна" действовала безошибочно и смогла сохранить победу.

"Динамо" - "Десна" 1:2

Голы: Цыганков 81 - Филиппов 32, Шевцов 82

"Динамо": Бущан (Бойко 46) - Караваев (Вивчаренко 60), Кендзера, Сирота, Тымчик (Забарный 46) - Сидорчук, Буяльский (де Пена 81), Леднев (Цыганков 58), Цитаишвили (Шапаренко 46), Булеца (Дуэлунн 46) - Супряга (Соль 67)

"Десна": Паст (Литовка 46) - Конопля, Имереков, Тамм (Гитченко 71), Западня (Мостовой 46) - Огиря (Шевцов 71), Домбровский (Арвеладзе 60), Калитвинцев (Гуцуляк 60), Картушов (Мудрик 46) - Будковский (Тотовицкий 60), Филиппов (Дегтярёв 71)