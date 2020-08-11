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Контрольный матч. Десна вырывает победу у Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Шикарная концовка напряженного матча

Контрольный матч. Десна вырывает победу у Динамо
UA-Футбол
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"Динамо" провело второй контрольный матч на сборах под руководством Луческу. В соперниках была непростая "Десна".

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В целом, команды выдали равный поединок. Нельзя сказать, что одна из сторон доминировала большую часть игры. В начале поединка Калитвинцев и Цытаишвили обменялись дальними ударами, а в середине тайма случился гол гостей. Картушов разогнал атаку по флангу и сделал идеальную передачу на Филиппова - Александр не подвел.

Второй тайм не отличался от первого. Что киевляне, что "северяне" старались играть активно. На 69-й минуте команда Луческу получила идеальный шанс сравнять счет, но Цыганков не смог реализовать пенальти. Виктор продолжил искать свой шанс и ближе к концу матча его нашел. Разыграв в касание с Буяльским, вингер вышел на свидание с голкипером и без особых проблем пробил мимо вратаря - 1:1.

Проходит ровно 60 секунд и команда Рябоконя снова вырывается вперед - юный Шевцов получил мяч метров 11-ти от ворот соперника и разящим ударом вывел команду вперед. Отметим, что вчера Илья отметился хет-триком. Киевляне пытались создать что-то похоже на финальный штурм, но "Десна" действовала безошибочно и смогла сохранить победу.

"Динамо" - "Десна" 1:2
Голы: Цыганков 81 - Филиппов 32, Шевцов 82
"Динамо": Бущан (Бойко 46) - Караваев (Вивчаренко 60), Кендзера, Сирота, Тымчик (Забарный 46) - Сидорчук, Буяльский (де Пена 81), Леднев (Цыганков 58), Цитаишвили (Шапаренко 46), Булеца (Дуэлунн 46) - Супряга (Соль 67)
"Десна": Паст (Литовка 46) - Конопля, Имереков, Тамм (Гитченко 71), Западня (Мостовой 46) - Огиря (Шевцов 71), Домбровский (Арвеладзе 60), Калитвинцев (Гуцуляк 60), Картушов (Мудрик 46) - Будковский (Тотовицкий 60), Филиппов (Дегтярёв 71)

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Филиппов Виктор Цыганков Илья Шевцов
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Комментарии (3)
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5555 (Киев)
11.08.2020 в 19:52
поздравляю всех с порожением дынамо
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0
-2
lir1205 (Запорожье)
11.08.2020 в 19:52
сколько раз писал - пока не будет костяка команды а именно 11 человек то толку от этих поисков уже не будет что Хацкевич что Михайличенко что Луческу те самые грабли. Что смотреть на хлам футболистов Динамо они или не хотят играть или не умеют((((
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+2
-2
balamyt (Boston)
11.08.2020 в 19:56
Скорее ..не умеют ..Поэтому ДинамоК и нужно усиление...Особенно в Ср. линии и атаке.
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+1
-1


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