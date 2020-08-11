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Официально: Веллингтон Нем покидает Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Проведя в клубе семь лет

Официально: Веллингтон Нем покидает Шахтер
UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" официально объявил об уходе Веллигтона Нема.

Бразильские СМИ сообщали, что стороны договорились досрочно расторгнуть контракт. Теперь полузащитник, будучи свободным агентом, будет искать новый клуб на родине.

Нем перешел в "Шахтер" в далеком 2013-м году, но никогда не был футболистом основного состава. За семь сезонов в клубе (было несколько аренд), он провел за "горняков" 75 матчей, забил 12 голов и отдал восемь голевых.

Отметим, что зимой его планировала подписать бразильская "Коритиба".

Читайте такжеСМИ: Шахтер хотел отправить Нема в аренду, но бразилец не захотел покидать клуб
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В статье: Шахтер (Донецк) Веллингтон Нем
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Комментарии (3)
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scorpius (Ck)
11.08.2020 в 20:17
Неужели свершилось?
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+2
0
аалекс ( Крым)
11.08.2020 в 20:11
И так задержался дольше чем заслуживал.
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+2
0
alex 66 (Кременчуг)
11.08.2020 в 20:54
Круче Васьки Кобина никого нет)))
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0
0


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