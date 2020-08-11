Официально: Веллингтон Нем покидает Шахтер

Донецкий "Шахтер" официально объявил об уходе Веллигтона Нема.

Бразильские СМИ сообщали, что стороны договорились досрочно расторгнуть контракт. Теперь полузащитник, будучи свободным агентом, будет искать новый клуб на родине.

Веллингтон Нем покидает клуб.



ФК «Шахтер» благодарит Веллингтона за проведенные в команде годы, профессионализм, памятные матчи и забитые мячи. Желаем удачи!https://t.co/LZOhm09o8n pic.twitter.com/QyYf4xqtf8 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 11, 2020

Нем перешел в "Шахтер" в далеком 2013-м году, но никогда не был футболистом основного состава. За семь сезонов в клубе (было несколько аренд), он провел за "горняков" 75 матчей, забил 12 голов и отдал восемь голевых.

Отметим, что зимой его планировала подписать бразильская "Коритиба".