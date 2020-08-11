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У полузащитника Карпат диагностирован COVID-19
Ждать второй вспышки в клубе?
Как сообщает официальный сайт "Карпат", полузащитник клуба Владимир Якимец сдал положительный тест на коронавирус.
После появления первых симптомов игрок был сразу изолирован. После этого, результат ПЦР-теста подтвердил наличие COVID-19. Владимир сразу отправился на двухнедельную самоизоляцию.
22-летний Якимец - воспитанник "Шахтера". В прошедшем сезоне в футболке "Карпат" он выходил девять раз.
Напомним, что в конце весны у "Карпат" была массовая вспышка коронавируса - клуб долгое время провел на карантине.
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Источник:ФК "Карпаты"
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Комментарии (1)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
11.08.2020 в 21:34
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