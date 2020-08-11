  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. У полузащитника Карпат диагностирован COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У полузащитника Карпат диагностирован COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждать второй вспышки в клубе?

У полузащитника Карпат диагностирован COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает официальный сайт "Карпат", полузащитник клуба Владимир Якимец сдал положительный тест на коронавирус.

После появления первых симптомов игрок был сразу изолирован. После этого, результат ПЦР-теста подтвердил наличие COVID-19. Владимир сразу отправился на двухнедельную самоизоляцию.

22-летний Якимец - воспитанник "Шахтера". В прошедшем сезоне в футболке "Карпат" он выходил девять раз.

Читайте такжеКарантин позволил хавбеку Карпат без пропуска матчей залечить повреждение

Напомним, что в конце весны у "Карпат" была массовая вспышка коронавируса - клуб долгое время провел на карантине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Владимир Якимец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Карпаты"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Їжак Сергій (Маріуполь)
11.08.2020 в 21:34
Карпаты что, клуб УПЛ или хотя бы 1 лиги, чтобы о нём каждое мельчайшее событие публиковать???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...