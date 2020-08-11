У полузащитника Карпат диагностирован COVID-19

Как сообщает официальный сайт "Карпат", полузащитник клуба Владимир Якимец сдал положительный тест на коронавирус.

После появления первых симптомов игрок был сразу изолирован. После этого, результат ПЦР-теста подтвердил наличие COVID-19. Владимир сразу отправился на двухнедельную самоизоляцию.

22-летний Якимец - воспитанник "Шахтера". В прошедшем сезоне в футболке "Карпат" он выходил девять раз.

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Напомним, что в конце весны у "Карпат" была массовая вспышка коронавируса - клуб долгое время провел на карантине.