Сергей Краковский: о вопросе для Месси, рокировке Динамо и Днепра, приглашении Лобановского и сказочном Израиле

Имя Сергей Краковского хорошо известно украинским болельщикам со стажем. В 1978 году он получил звание мастера спорта за победу на молодежном чемпионате мира, а годом позже завоевал серебро на чемпионате Европы. Львиная доля его карьеры прошла в днепропетровском "Днепре", ворота которого защищал с 1980 по 1991 годы. С этой командой Краковский выиграл семь медалей и один Кубок СССР.

- Были ли в футболе секреты, которые вы так и не сумели постичь?

- Да, конечно! Футбол ведь не стоит на месте. Сейчас наверняка новые секреты появились. Надо у Месси спросить.

- Вы родились в Николаеве, однако в главной команде родного города, "Судостроителе" не остались. Почему?

- Все очень просто. Начиная с девятого класса я уже учился в Киевском спортинтернате. А до этого, безусловно, я, как и многие николаевские мальчишки, мечтал играть в "Судостроителе". Но судьбе было угодно, чтобы моя карьера пошла по другому пути.

- За главную команду киевского "Динамо" вы приняли участие всего в одном матче - против ташкентского "Пахтакора" в сезоне-1978 в Киеве.

- Я не вспомню, кто из ребят, попавших в дубль вместе со мной, сразу играл за "основу". Разве что Олег Таран. А вот Миша Олефиренко не играл. Мне же посчастливилось сыграть всего двадцать минут в матче с ташкентцами, после чего спустя два года я оказался в "Днепре".

- Не обидно ли было оставаться в тени сначала Виктора Юрковского, а затем и Юрия Роменского?

- Этим людям я благодарен за то, что мне было чему у них научиться. Причем, всему - не только тому, что касается спорта, но и жизни.

- Они брали над вами шефство, как над молодым?

Нет, такого по большому счету не было. Просто мы общались, как обычные люди. В "Динамо" тогда не было никакой дедовщины. Я вместе с Юрковским и Роменским сидел за столом во время завтрака, обеда и ужина - будь то на выездных матчах или на тренировочных сборах. Было всегда очень интересно слушать то, о чем они говорят.

- Как оценивал ваши перспективы Валерий Лобановский?

- Мне сложно судить об этом. Однако вспоминаю один эпизод: в 1986 году, будучи вратарем "Днепра", я получил приглашение от Лобановского вернуться в "Динамо". Нельзя сказать, что я отказывался от киевского клуба. Просто решил: останусь в "Днепре".

- Что тогда, в 1980-м, предопределило ваш выбор в пользу "Днепра"?

- А ничего и не предопределяло. Сейчас, как известно, футболистов отдают в аренду, чтобы была игровая практика. Примерно в таком направлении состоялся и мой переезд в Днепропетровск. Никаких рекомендаций по поводу "Днепра" не было. Все гораздо проще: клубы сделали своеобразную рокировку - Михайлова из Днепропетровска отправили в Киев, а меня - наоборот.

- И как вы такую рокировку восприняли?

Я не хотел уходить из "Динамо". Вообще-то в киевском клубе мог и остаться, но все же принял другое решение. Все дело заключалось в игровой практике. В то время играть в основном составе, пусть даже и команды первой лиги, в плане перспективы было лучше, чем оставаться в "Динамо" и просто тренироваться в этой команде.

- Двенадцать сезонов в "Днепре" - срок более чем солидный. По прошествии лет по части количества наград и титулов со счета не собьетесь?

- Нет, конечно! Помимо двух золотых, серебряных и бронзовых медалей в моей коллекции наград значится еще и одна малая золотая, полученная за победу в чемпионате первой лиги в 1980-м. По итогам того сезона "Днепр" вышел в высшую лигу.

- Где хранятся ваши награды?

- Одну медаль я подарил своему другу, а все остальные висят дома на стенке.

- Глядя на них, часто вспоминатете былые времена?

- Иногда бывает, что с сожалением вспоминаю о том или другом эпизоде в жизни или карьере. Мол, в тот момент мог сделать так, а в другой - этак. Хотя особо в прошлое я не оглядываюсь. Стараюсь жить сегодняшним и завтрашним днем.

- Чемпионство 1983 года наверняка стоит в карьере особняком?

- (Без раздумий). Обязательно! Без всякого сомнения. Для меня это самые памятные мгновения в карьере. Главное, как тот чемпионский сезон восприняли наши болельщики. Вот что самое ценное!

- Тогда, в ноябре 1983-го, волею судьбы в решающем матче за золото "Днепру" удалось переиграть также стремившихся к чемпионству московских спартаковцев - 4:2. Тот поединок является одним из значимых в истории советского и украинского футбола.

- Для Днепропетровска это был настоящий праздник! Помимо врученных нам золотых медалей мы также получили разные блага. Каждому члену команды вручили по цветному телевизору, предоставили право на внеочередное приобретение автомобиля, выдали почетные грамоты и выплатили премиальные. От Федерации футбола СССР мы получили по 127 рублей, а вот от завода "Южмаш", цвета которого защищал "Днепр", порядка 3.000.

- Каждому?

- Да! Что и говорить, это хорошие премиальные. Для молодых пацанов, которых было в команде большинство, как, впрочем, и ребят постарше, такое вознаграждение оказалось серьезным денежным подспорьем. Хотя деньги деньгами, а золото чемпионата СССР дорогого стоит. Среди представителей Украины на всесоюзной арене добиваться высоких результатов помимо киевского "Динамо" мог донецкий "Шахтер", наш "Днепр". Самобытными командами были также харьковский "Металлист", одесский "Черноморец". Да и в низших лигах сильных коллективов тоже хватало - к примеру, криворожский "Кривбасс", который спустя семь лет после распада Советского Союза сделал Олег Таран, приведя его дважды к бронзе.

- "Днепр" той поры у многих ассоциировался с дуэтом Владимир Емец - Геннадий Жиздик. О каждом из них в футбольных кругах ходили легенды…

- О них мне не просто вспоминается - это вся моя жизнь, моя футбольная карьера! Для меня все, что связано с футболом, это были Емец и Жиздик. Выскажу свое личное мнение. Они не были разными, но при этом дополняли друг друга в разных сферах своей клубной деятельности. Владимир Емец больше понимал в вопросах, которые касаются непосредственно футбола, а Папа, как называли Геннадия Жиздика, был силен по части психологии и организационных дел. Впрочем, и Емец в психологии от него далеко не оступал.

- Из года в год благодаря постоянному пребыванию в числе призеров "Днепр" регулярно принимал участие в еврокубковых турнирах. Дуэль с кем из соперников до сих пор вызывает чувство нереализованности?

- Первая двураундовая встреча с "Бордо" в розыгрыше сезона-1984/85. С французами в четвертьфинале мы соперничали на равных. Хотя по прошествии лет мне казалось, что нас "возили", как котят, но сейчас, просматривая тот домашний матч, убеждаешься: "Днепр" играл на весьма высоком уровне. Уступили же мы "Бордо" в серии послематчевых пенальти. Вот и все… А еще вспоминается досада от другой нашей четвертьфинальной дуэли с "Бенфикой" в сезоне-1989/90. Правда, на тот момент многие наши ребята разъехались по разным зарубежным клубам, оттого нам было посложнее.

- Как часто просматриваете видео матчей со своим участием?

- Бывает иногда. Это происходит в основном тогда, когда что-то из карьеры вспоминаешь или хочешь чему-то научить молодых ребят. Попадается диск или находишь видеозапись того или другого матча "Днепра" в планшете, включишь и думаешь: это такой же футбол, как и сегодня, только был он чуть помедленнее. Хотя скоростные игроки в нашу пору были: сами знаете, кто такие Блохин и Беланов. С их скоростью и сейчас далеко не каждый может сравняться. Если раньше было достаточно одного уровня, то в современном футболе этого уже мало. За счет возросшей скорости футбол сейчас получается сильнее, чем был прежде. Что же касается технического исполнения и общего мастерства, то никто ни в чем практически не уступал сегодняшним футболистам.

- Завершив выступления в "Днепре" вы отправились в Израиль, где на протяжении нескольких лет пробовали вкус легионерского хлеба. Тем периодом довольны?

- В Израиле я доигрывал. За границу уехал вместе с семьей, которую почти не видел на протяжении всех лет, проведенных мною в чемпионате СССР. В Израиле же семья была всегда рядом, что очень много значило. Я ушел на тренировку, после которой спустя какое-то время вернулся домой - и снова в семье! Вообще Израиль - сказочная южная страна. Море, солнце, воздух - что еще нужно человеку?! Что касается религии, то это относится к ортодоксальном кастам, представители которых ежегодно приезжают к нам в Умань. Большая же часть израильтян - абсолютно европейские люди. Со своим менталитетом, разумеется.

- Работа на тренерской стезе получилась у вас на редкость насыщенной и витиеватой. От разъездов по городам и странам не устали?

- Бывало, конечно же, что накатывалась усталость. В такие моменты думаешь: елки-палки, как же хорошо человеку, который может в субботу или воскресенье распорядиться свободным временем на свое усмотрение. Но так как свободных суббот и воскресений у нас никогда не было, а были лишь дни отдыха в одни сутки, то этого, как всегда, было маловато. Поэтому футбольному человеку нужно выбирать: либо ты этого хочешь, либо нет. Если не хочешь - тогда ложись на диван, лежи и отдыхай, наслаждаясь прошлым.

- Вы довольны своей нынешней работой в юношеской сборной U-19 ?

- Ну, конечно! Работая с Олегом Кузнецовым, я являюсь его помощником, отвечая за подготовку вратарей. К сожалению, пандемия коронавируса немного выбила ребят из колеи. Как, впрочем, и нашу национальную сборную. Все вроде шло по анкату: мы прошли квалификацию и попали в элитный раунд европейского первенства среди сборных U-19. Радовало и то, что ребята у нас переспективные, и каждый раз, когда мы встречались, был заметен их профессиональный рост. Стоит отдать должное клубам - в первую очередь, в этом их заслуга. Ребята, на которых пал выбор, молодцы - они всегда прекрасно понимали, что хочет от них главный тренер.