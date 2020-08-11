Защитник Динамо: Результат в товарищеском матче - не главное

Правый защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от контрольного матча с "Десной" и первых дней подготовки к новому сезону после возвращения из аренды.

Читайте также Контрольный матч. Десна вырывает победу у Динамо

"Десна" - очень хороший соперник. Не зря они в прошлом чемпионате заняли четвертое место. Получилась боевая игра, много борьбы, много желания у обеих команд. К сожалению, проиграли, но результат сейчас – не главное. Нам нужно набрать игровую форму и подойти в оптимальных кондициях к матчу первого тура, который состоится 21 числа.

В первую очередь хочется закрепиться, остаться здесь и доказывать, что я достоин играть в этой команде. Конечно, в "Динамо" всегда ставятся самые высокие задачи. Нужно им соответствовать", - заявил защитник.