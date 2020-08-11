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Защитник Динамо: Результат в товарищеском матче - не главное

Премьер-лига
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Команда готовится к чемпионату

Защитник Динамо: Результат в товарищеском матче - не главное
UA-Футбол
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Правый защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от контрольного матча с "Десной" и первых дней подготовки к новому сезону после возвращения из аренды.

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"Десна" - очень хороший соперник. Не зря они в прошлом чемпионате заняли четвертое место. Получилась боевая игра, много борьбы, много желания у обеих команд. К сожалению, проиграли, но результат сейчас – не главное. Нам нужно набрать игровую форму и подойти в оптимальных кондициях к матчу первого тура, который состоится 21 числа.

В первую очередь хочется закрепиться, остаться здесь и доказывать, что я достоин играть в этой команде. Конечно, в "Динамо" всегда ставятся самые высокие задачи. Нужно им соответствовать", - заявил защитник.

Отметим, что Александр получил вызов в сборную Украины.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Тымчик
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Источник:
ФК "Динамо"
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