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Первое поражение при Луческу. Динамо - Десна 1:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
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Интересный контрольный матч

Первое поражение при Луческу. Динамо - Десна 1:2. Видео голов и обзор матча
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Киевское "Динамо" продолжает подготовку к сезону. Сегодня их ждал контрольный матч против "Десны", который завершился фиаско.

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На голы Филиппова в первом тайме и Шевцова во втором, смог ответить только Цыганков. Отметим, что до этого Виктор не реализовал пенальти. Сегодня киевляне впервые проиграли под руководством Мирчи Луческу.

"Динамо" - "Десна" 1:2
Голы: Цыганков 81 - Филиппов 32, Шевцов 82
"Динамо": Бущан (Бойко 46) - Караваев (Вивчаренко 60), Кендзера, Сирота, Тымчик (Забарный 46) - Сидорчук, Буяльский (де Пена 81), Леднев (Цыганков 58), Цитаишвили (Шапаренко 46), Булеца (Дуэлунн 46) - Супряга (Соль 67)
"Десна": Паст (Литовка 46) - Конопля, Имереков, Тамм (Гитченко 71), Западня (Мостовой 46) - Огиря (Шевцов 71), Домбровский (Арвеладзе 60), Калитвинцев (Гуцуляк 60), Картушов (Мудрик 46) - Будковский (Тотовицкий 60), Филиппов (Дегтярёв 71)

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Филиппов Виктор Цыганков Илья Шевцов
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