Первое поражение при Луческу. Динамо - Десна 1:2. Видео голов и обзор матча

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к сезону. Сегодня их ждал контрольный матч против "Десны", который завершился фиаско.

Читайте также Контрольный матч. Десна вырывает победу у Динамо

На голы Филиппова в первом тайме и Шевцова во втором, смог ответить только Цыганков. Отметим, что до этого Виктор не реализовал пенальти. Сегодня киевляне впервые проиграли под руководством Мирчи Луческу.

"Динамо" - "Десна" 1:2

Голы: Цыганков 81 - Филиппов 32, Шевцов 82

"Динамо": Бущан (Бойко 46) - Караваев (Вивчаренко 60), Кендзера, Сирота, Тымчик (Забарный 46) - Сидорчук, Буяльский (де Пена 81), Леднев (Цыганков 58), Цитаишвили (Шапаренко 46), Булеца (Дуэлунн 46) - Супряга (Соль 67)

"Десна": Паст (Литовка 46) - Конопля, Имереков, Тамм (Гитченко 71), Западня (Мостовой 46) - Огиря (Шевцов 71), Домбровский (Арвеладзе 60), Калитвинцев (Гуцуляк 60), Картушов (Мудрик 46) - Будковский (Тотовицкий 60), Филиппов (Дегтярёв 71)