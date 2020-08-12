Шахтер в полуфинале ЛЕ, а Шева омолаживает сборную. Главные новости от 11 августа

Равной борьбы в четвертьфинале не вышло - "Горняки" открыли счет уже на 2-й минуте и на протяжении всей игры выглядели на три головы сильнее "Базеля". Итоговые 4:1 идеально иллюстрируют то, что происходило на поле. Отменный матч "Шахтера", который впервые с 2016-го вышел в полуфинал ЛЕ. Соперником команды Луиша Каштру на этой стадии будет один из фаворитов турнира - "Интер". Встреча пройдет в понедельник, 17 августа.

Рекордсмен по количеству побед в ЛЕ "Севилья" в параллельной игре таки дожала "Вулверхэмптон", забив победный мяч после углового на 88-й минуте - постарался Лукас Окампос. В полуфинале команда Хулена Лопетеги встретится с "Манчестер Юнайтед" - и это будет пока самый сложный вызов для "Красных дьяволов" в этой ЛЕ. На предыдущих стадиях им постоянно попадались команды значительно более низкого класса.

Тренер сборной назвал 36 игроков, которые будут готовиться к сентябрьским матчам Лиги наций против Швейцарии и Испании. Там много новых имен - например, вратарь Бущан и форвард Супряга из "Динамо"; защитник Бондарь из "Шахтера"; вингер Зубков из "Ференцвароша". Посмотрим, кто из них попадет в финальную заявку на поединки. Шевченко ранее уже провел одну смену поколений в сборной и, похоже, потихоньку готовит другую.

Вот уж сосед так сосед появится у "Динамо"! Кто бы мог такое вообразить лет десять назад? Тем не менее, сегодня близкая к киевлянам пресса в унисон написала, что "Горняки" заявили НСК как домашнюю арену на УПЛ-2020/21. "Шахтер" понять можно - их игроки после побега из Донецка живут в Киеве, и ездить в Харьков на матчи неудобно. Но, конечно, к переезду донетчан на НСК привыкнуть получится не сразу.

Уже второй спарринг "Динамо" Мирчи Луческу обернулся поражением - "Десна" на равных играла с вице-чемпионом и вырвала победу 2:1 благодаря голу Ильи Шевцова. Из положительного для киевлян можно отметить только возвращение в строй Виктора Цыганкова - он провел почти тайм и успел забить гол. В остальном команда пока далека от оптимальных кондиций и вдобавок крайне уязвима в обороне.

Ну а какой смысл держать игрока, который не приносит малейшей пользы? Пришлось "Шахтеру" расторгать контракт с Немом за год до его истечения. Все стороны довольны - бразилец теперь вернется на родину, ну а "Горняки" сняли с баланса явный неликвид. Веллингтон Нем суммарно пробыл на контракте у "Шахтера" 7 лет, но сыграл за клуб лишь 75 матчей (12 голов).

А вот это очень серьезно - у Джанлуки Ди Марцио, написавшего про интерес бергамасков к Супряге, в Европе репутация надежного инсайдера. Известно, что "Динамо" хочет за Влада 15 млн евро - миримые деньги, учитывая заработок "Аталанты" в текущей ЛЧ. Да и потом, в Бергамо уже убедились на примере Руслана Малиновского, что украинцы умеют играть и забивать. В общем, пока все выглядит многообещающе.