Валерий Бондарь посвятил победу Шахтера своей девушке

Центральный защитник " Шахтера " Валерий Бондарь дебютировал в Лиге Европы в матче 1/4 финала турнира с "Базелем" (4:1), и поделился с телеканалом Футбол впечатлениями о матче.

Как отметил Валерий, это был дебют его мечты.

Долго к этому шел. Хочу посвятить эту победу и этот матч всем нашим болельщикам дома, в Украине, за рубежом. Своей семье, которая меня всегда поддерживала. И отдельно - девушке" [недавно она встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой].

Бондарь утверждает, что после матча с немецким "Вольфсбургом" в 1/8 понимал, что может сыграть с "Базелем".

Есть тренировочный процесс, в нем наигрывают состав. Я понимал с первого дня, после матча с "Вольфсбургом", когда начали готовиться к "Базелю", что впереди игра с очень сложной командой. Настраивал себя морально, чтобы провести матч на хорошем уровне.

Валерия спросили об итальянском "Интере", с которым "Шахтер" сыграет 17 августа во полуфинале Лиги Европы.