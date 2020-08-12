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Валерий Бондарь посвятил победу Шахтера своей девушке
А еще всем болельщикам и родные
Центральный защитник "
Как отметил Валерий, это был дебют его мечты.
Долго к этому шел. Хочу посвятить эту победу и этот матч всем нашим болельщикам дома, в Украине, за рубежом. Своей семье, которая меня всегда поддерживала. И отдельно - девушке" [недавно она встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой].
Бондарь утверждает, что после матча с немецким "Вольфсбургом" в 1/8 понимал, что может сыграть с "Базелем".
Есть тренировочный процесс, в нем наигрывают состав. Я понимал с первого дня, после матча с "Вольфсбургом", когда начали готовиться к "Базелю", что впереди игра с очень сложной командой. Настраивал себя морально, чтобы провести матч на хорошем уровне.
Валерия спросили об итальянском "Интере", с которым "Шахтер" сыграет 17 августа во полуфинале Лиги Европы.
Все команды нам пи силу, потому что мы "Шахтер", мы ставим высокие цели и высокие задачи. Мистер сказал "Финал", потому "Интер" или нет - должны исходить в финал.
Чем заниматься шесть дней в гостинице к следующему матчу? Восстанавливаться и готовиться к следующей игре, просматривать матчи "Интера", потому что будет очень сложная игра.