  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Валерий Бондарь посвятил победу Шахтера своей девушке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валерий Бондарь посвятил победу Шахтера своей девушке

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще всем болельщикам и родные

Валерий Бондарь посвятил победу Шахтера своей девушке
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь дебютировал в Лиге Европы в матче 1/4 финала турнира с "Базелем" (4:1), и поделился с телеканалом Футбол впечатлениями о матче.

Как отметил Валерий, это был дебют его мечты.

Долго к этому шел. Хочу посвятить эту победу и этот матч всем нашим болельщикам дома, в Украине, за рубежом. Своей семье, которая меня всегда поддерживала. И отдельно - девушке" [недавно она встречалась с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой].

Бондарь утверждает, что после матча с немецким "Вольфсбургом" в 1/8 понимал, что может сыграть с "Базелем".

Читайте такжеШахтёр - Базель 4:1. Видео голов и обзор матча

Есть тренировочный процесс, в нем наигрывают состав. Я понимал с первого дня, после матча с "Вольфсбургом", когда начали готовиться к "Базелю", что впереди игра с очень сложной командой. Настраивал себя морально, чтобы провести матч на хорошем уровне.

Валерия спросили об итальянском "Интере", с которым "Шахтер" сыграет 17 августа во полуфинале Лиги Европы.

Все команды нам пи силу, потому что мы "Шахтер", мы ставим высокие цели и высокие задачи. Мистер сказал "Финал", потому "Интер" или нет - должны исходить в финал.

Чем заниматься шесть дней в гостинице к следующему матчу? Восстанавливаться и готовиться к следующей игре, просматривать матчи "Интера", потому что будет очень сложная игра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Базель Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шлях до Кельна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...