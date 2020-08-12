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Михайленко оценил готовность новичков Дубинчака и Довбика после спарринга Днепра-1

Премьер-лига
(3 голосов)

Победили Зарю

Михайленко оценил готовность новичков Дубинчака и Довбика после спарринга Днепра-1
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Главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от контрольного матча против "Зари" (3:2).

- Хорошая игра получилась против очень хорошего соперника. Считаю, сегодня была качественная игра с большим количеством моментов. 3: 2 - много забитых мячей. Поэтому спарринг удался. Мне очень понравилось и настройки игроков, и комбинации, и темп. Все было на уровне.

- Как-то в прошлом сезоне вы сказали, что не будете больше играть в три центральных защитника. Это был эксперимент?

- Надо учитывать контекст. Мы говорили в прошлом сезоне. Надо учитывать и кадровый ресурс. В наш состав приехали 10-12 опытных игроков, много молодежи. Есть всем найти место. Готовились к "Заре" по этому модулю, а дальше посмотрим.

- Насколько довольны новичками за первыми впечатлениями?

- Новичками довольны. Артем Довбик забил, Влад Дубинчак также выглядел отлично. Он предоставит нам мощности. А Сафронов вообще сегодня попал в свою стихию, где нужно много бороться. Поэтому все нормально.

- Во втором тайме забили два молодых футболиста. Особенно понравился Ярмолюк, который классно открывался...

- Да, нам тоже нравится. Мне кажется, психологически очень важно забить для того же Егора Ярмолюка в 16 лет хорошей команде. Батагов много забивал головой в юношеских турнирах, и сейчас, сыграв около 20 матчей, забил впервые головой. Надеемся, что все это будет перенесено на официальные игры.

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В статье: Дмитрий Михайленко Артем Довбик СК Днепр-1 Арсений Батагов Александр Сафронов Владислав Дубинчак Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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