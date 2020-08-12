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Виталий Буяльский: С Луческу есть диалог, он постоянно спрашивает наше мнение

Премьер-лига
(2 голосов)

Один из лидеров Динамо о подготовке к новому сезону

Виталий Буяльский: С Луческу есть диалог, он постоянно спрашивает наше мнение
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в интервью клубному сайту прокомментировал контрольный матч против черниговской "Десны", в котором киевская команда уступила со счетом 1:2.

- Моментами игра удавалась нам неплохо, но, безусловно, чувствуется, что мы еще мало времени готовимся. Это был только наш второй контрольный поединок, мы работаем с новым главным тренером, но не все его требования выполняем в совершенстве. Словом, пока не все получается.

- По сравнению с спаррингом против "Вереса" было тяжелее?

- Да, "Десна" - сильный соперник. При всем уважении к "Вересу" играть с командами Премьер-лиги намного интереснее и сложнее. Особенно, когда они играют против "Динамо", словно это их последний матч.

- Вы один из немногих футболистов, которые провели на поле почти весь матч (80 минут), как чувствуете себя физически? Сил хватает?

- В физическом плане все нормально. У нас интенсивные, тяжелые тренировки, мы все делаем с мячом, поэтому и в играх сил вполне хватает. Думаю, если не на 100%, то на 90% мы готовы точно. В субботу нам предстоит провести еще одну контрольную игру с житомирским "Полесьем", в ней должны лучше взаимодействовать на поле и воплощать наигранные схемы и комбинации. Будем стараться выполнять то, что требует от нас тренерский штаб.

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- В этом году предсезонный сбор команды проходит в Киеве, как оцените такое нововведение?

- На мой взгляд, лучше проводить сбор за границей, ведь тогда можно полностью сконцентрироваться на подготовке. В таких условиях лучше восстанавливаешься, есть больше времени для процедур и теоретических занятий. В Киеве главный тренер сам говорит, что с пониманием относится к наличию у футболистов семей, детей, поэтому периодически отпускает нас домой. С Мирчей Луческу диалог есть, он постоянно с нами разговаривает, спрашивает наше мнение, интересуется, что мы думаем по поводу того или иного вопроса.

- Много изменилось в тренировочном процессе и быту с его приходом?

- Любой новый тренер, который приходит в команду, все меняет под себя и под свое видение. Поэтому и сейчас Луческу все делает согласно своим представлениям и взглядам. Он хочет донести нам свои идеи и требования, которые мы должны выполнять на футбольном поле и вне его.

- Индивидуальные беседы с Луческу уже были?

- Он говорит во время тренировок, зовет к себе после занятий, спрашивает о самочувствии и прочее. То есть, могу сказать, что относится внимательно. К себе лично он не вызвал, поскольку в команде много людей, он пока со всеми знакомится и привыкает.

- С командой продолжают работать молодые футболисты - Вивчаренко, Забарный, Сирота, вернувшиеся из аренды Леднев, Тымчик, Булеца, Супряга. Как они вписываются в командные построения?

- Все ребята стараются. А насколько они вписались в команду, мне говорить сложно - это тренеру виднее. Мы, как футболисты, должны не обсуждать друг друга, а выполнять тренерскую установку и пытаться достичь максимального результата. А то, насколько ребята адаптировались к требованиям наставников, лучше спросить у них самих.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо (Київ)

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Комментарии (2)
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yunguvnor (м. Чернігів)
12.08.2020 в 10:47
Віталій Буяльський: "З Луческу є діялоґ, він постійно запитує нас, як ми здаємо біг з ґітарою".
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Хиденг (Днепр)
12.08.2020 в 10:34
То он вас ответственностью подгружает!
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