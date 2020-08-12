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Динамо интересуется полузащитником сборной Финляндии

Премьер-лига
(1 голосов)

Чтобы усилить опорную зону

Динамо интересуется полузащитником сборной Финляндии
Новина українською

Киевское Динамо активно интересуется опорным полузащитником "Рейнджерс" из Глазго и сборной Финляндии Гленом Камара.

Как сообщает издание 90min, украинский клуб готов заплатить около 10 млн фунтов за игрока. "Рейнджерс", где Камара стал ключевым хавбеком, не горит желание продавать исполнителя, но и отказываться от выгодной сделки не будет.

Конкурентом "Динамо" выступает московское "Динамо", также Гленом интересуются ряд клубов АПЛ, в частности, "Эвертон", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Шеффилд Юнайтед" и другие.

Камара является воспитанником академии лондонского "Арсенала". В январе 2019-го Глен всего за 55 000 фунтов перешел из "Данди" в "Рейнджерс". За шотландский гранд он успел сыграть 57 матчей, в которых забил два гола и трижды ассистировал партнерам.

Родители Глена родом из Сьерра-Леоне, однако он родился в Финляндии. За сборную этой страны Камара и выступает. До 24-х годов он успел сыграть 19 матчей за национальную команду (забил один гол).

Напомним, ранее "Динамо" объявило о трансфере Владимира Костевича. Правда, левый защитник присоединится к киевлянам лишь зимой, когда у него завершится контракт з польским "Лехом".

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В статье: Рейнджерс (Глазго) трансферы Динамо (Киев) Глен Камара
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Источник:
90min.com

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Комментарии (12)
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simargl (Чернигов)
12.08.2020 в 13:24
Опять вброс от пенсионерв-селекционеров киевского Динамо... а вот не верю))))
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0
0
alex.belogubko (одесса)
12.08.2020 в 13:09
этот не пойдёт в ДК --боится Суркиса
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
12.08.2020 в 13:03
один "фін" вжег рав в ДК і досить успішно і заробили добре при продажі. чому би ще не спробувати? хоча 10 лям це не підйомна ціна на сьогодні
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0
0
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Микко82 (Херсон)
12.08.2020 в 13:01
Камарайнен
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0
0
alexfc (Киев)
12.08.2020 в 12:43
Скорее всего Киева там нет. Агенты приплели. чтоб с Москвы сбить больше денег.
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+1
0
avatar
Инспектор ( )
12.08.2020 в 12:26
Начали с мусора
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+2
-1
avatar
Металлист Харьков
12.08.2020 в 12:15
В Молдавии лучше пусть поищут - там дешевле !
Ответить
+2
-1
Лекарь (село Дарница)
12.08.2020 в 12:14
10 милн фунтов? Не верю, что Динамо отдаст такие деньги
Ответить
+1
-1
avatar
armik (Киев)
12.08.2020 в 12:13
Я активно интересуюсь виллами в Майами
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.08.2020 в 12:34
ссылочки скидывай сюда - не один ты такой интересующийся!)))
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+2
-1
Alex.696 (Немирів)
12.08.2020 в 12:04
Опорний півзахисник?
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+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
12.08.2020 в 12:55
Ти будеш сміятися, але да. Хоча не зовсім чистий руйнівник: він все-таки реджиста, але менше з тим.
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0
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