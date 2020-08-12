Динамо интересуется полузащитником сборной Финляндии

Киевское Динамо активно интересуется опорным полузащитником "Рейнджерс" из Глазго и сборной Финляндии Гленом Камара.

Как сообщает издание 90min, украинский клуб готов заплатить около 10 млн фунтов за игрока. "Рейнджерс", где Камара стал ключевым хавбеком, не горит желание продавать исполнителя, но и отказываться от выгодной сделки не будет.

Конкурентом "Динамо" выступает московское "Динамо", также Гленом интересуются ряд клубов АПЛ, в частности, "Эвертон", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Шеффилд Юнайтед" и другие.

Камара является воспитанником академии лондонского "Арсенала". В январе 2019-го Глен всего за 55 000 фунтов перешел из "Данди" в "Рейнджерс". За шотландский гранд он успел сыграть 57 матчей, в которых забил два гола и трижды ассистировал партнерам.

Родители Глена родом из Сьерра-Леоне, однако он родился в Финляндии. За сборную этой страны Камара и выступает. До 24-х годов он успел сыграть 19 матчей за национальную команду (забил один гол).

Напомним, ранее "Динамо" объявило о трансфере Владимира Костевича. Правда, левый защитник присоединится к киевлянам лишь зимой, когда у него завершится контракт з польским "Лехом".