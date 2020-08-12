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Заря - Днепр-1 2:3. Видео голов и обзор матча
Скрипник уступил Михайленко
Вашему вниманию видео обзор контрольного матча Заря - Днепр-1, которые встречались во вторник, 11 августа. Луганчане дважды вели в счете, но в итоге уступили. Добавим, что первым голом, пусть и не в официальном матче после возвращения в Украину из Дании отличился Артем Довбик.
"Заря" - СК "Днепр-1" 2:3
Голы: Кочергин (5), Довбик (41), Юрченко (57, с пенальти), Батагов (75), Ярмолюк (79)
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