Заря - Днепр-1 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор контрольного матча Заря - Днепр-1, которые встречались во вторник, 11 августа. Луганчане дважды вели в счете, но в итоге уступили. Добавим, что первым голом, пусть и не в официальном матче после возвращения в Украину из Дании отличился Артем Довбик.

"Заря" - СК "Днепр-1" 2:3

Голы: Кочергин (5), Довбик (41), Юрченко (57, с пенальти), Батагов (75), Ярмолюк (79)