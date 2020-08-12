  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - Днепр-1 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Днепр-1 2:3. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Скрипник уступил Михайленко

Заря - Днепр-1 2:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор контрольного матча Заря - Днепр-1, которые встречались во вторник, 11 августа. Луганчане дважды вели в счете, но в итоге уступили. Добавим, что первым голом, пусть и не в официальном матче после возвращения в Украину из Дании отличился Артем Довбик.

"Заря" - СК "Днепр-1" 2:3

Голы: Кочергин (5), Довбик (41), Юрченко (57, с пенальти), Батагов (75), Ярмолюк (79)

Читайте такжеДинамо и ещё пять клубов уже играют. Таблица спаррингов клубов УПЛ: лето 2020
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Артем Довбик Владислав Кочергин СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...