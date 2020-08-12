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Один из лидеров Зари описал новые сложности в команде по итогам матча с Днепр-1
Поражение в спарринге
Владлен Юрченко, центральный атакующий полузащитник луганской "
- Первая игра после отпуска. Непросто играть на самом высоком уровне после некоторого перерыва без матчей. Новые ребята пришли в команду. В связи с этим надо налаживать контакты, отрабатывать новые элементы, вспоминать то, что было. Хорошая игра удалась. Темп был высокий, как и неплохое функциональное состояние.
- В первом тайме игра удавалась, а во втором что-то пошло не так. Устали?
- Конечно. Нагрузки у нас сейчас большие, по две тренировки в день. А еще внесли коррективы, и замен было больше. Соперник начал больше атак создавать, парировать наши, стало немного сложнее. Пожалуй силы не хватило в связи с большими нагрузками.
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- Конечно. Надеемся на его скорейшее возвращение в состав.