Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дженнаро Гаттузо присматривается к игроку киевского Динамо
Если не удастся с Регилоном
Левый фланговый защитник (латераль) киевского "
Главный тренер Дженнаро Гаттузо высказал пожелание усилить эту позицию и получил список игроков с Миколенко, сообщает Corriere dello Sport.
Читайте такжеМиколенко близок к переходу в Эвертон
Кроме Виталия в списке также Серхио Регилон из "Севильи" (в аренде - контракт с "Реалом"), которым интересуется немало клубов Европы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2020 в 14:54
Ответить
0
0
таврия19752009 (симферополь)
12.08.2020 в 15:18
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...