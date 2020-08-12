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Дженнаро Гаттузо присматривается к игроку киевского Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Если не удастся с Регилоном

Дженнаро Гаттузо присматривается к игроку киевского Динамо
Новина українською

Левый фланговый защитник (латераль) киевского "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интереса итальянского "Наполи".

Главный тренер Дженнаро Гаттузо высказал пожелание усилить эту позицию и получил список игроков с Миколенко, сообщает Corriere dello Sport.

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Кроме Виталия в списке также Серхио Регилон из "Севильи" (в аренде - контракт с "Реалом"), которым интересуется немало клубов Европы.

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В статье: Динамо (Киев) Наполи (Неаполь) Серхио Регилон
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2020 в 14:54
За Регелона запросят как минимум 30млн,а вот Миколенко можно сторговаться за 15-17млн
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таврия19752009 (симферополь)
12.08.2020 в 15:18
Суркис скажет 50 м)
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