Дженнаро Гаттузо присматривается к игроку киевского Динамо

Левый фланговый защитник (латераль) киевского " Динамо " Виталий Миколенко попал в сферу интереса итальянского "Наполи".

Главный тренер Дженнаро Гаттузо высказал пожелание усилить эту позицию и получил список игроков с Миколенко, сообщает Corriere dello Sport.

Читайте также Миколенко близок к переходу в Эвертон

Кроме Виталия в списке также Серхио Регилон из "Севильи" (в аренде - контракт с "Реалом"), которым интересуется немало клубов Европы.