Днепр-1 подписал вратаря из ПФК Львов

Новичком СК " Днепр-1 " стал 25-летний голкипер Богдан Сарнавский.

Трудовое соглашение с ним рассчитано на 3 года.

Богдан является воспитанником "Динамо" (Киев), выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер", ФК "Уфа", полтавскую "Ворсклу" и "Верес" (Ровно).

Последним его клубом был ПФК "Львов", за который он играл с лета 2018 года.

Также за плечами вратаря более 70 игр за молодежную и юношеские сборные Украины разных возрастов.