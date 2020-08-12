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Днепр-1 подписал вратаря из ПФК Львов
После 2 лет в львовской команде
Новичком СК "
Трудовое соглашение с ним рассчитано на 3 года.
Богдан является воспитанником "Динамо" (Киев), выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер", ФК "Уфа", полтавскую "Ворсклу" и "Верес" (Ровно).
Последним его клубом был ПФК "Львов", за который он играл с лета 2018 года.
Также за плечами вратаря более 70 игр за молодежную и юношеские сборные Украины разных возрастов.
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Комментарии (1)
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C_Ballack (Днепр)
12.08.2020 в 15:29
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