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Днепр-1 подписал вратаря из ПФК Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

После 2 лет в львовской команде

Днепр-1 подписал вратаря из ПФК Львов
Новина українською

Новичком СК "Днепр-1" стал 25-летний голкипер Богдан Сарнавский.

Трудовое соглашение с ним рассчитано на 3 года.

Богдан является воспитанником "Динамо" (Киев), выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер", ФК "Уфа", полтавскую "Ворсклу" и "Верес" (Ровно).

Последним его клубом был ПФК "Львов", за который он играл с лета 2018 года.

Также за плечами вратаря более 70 игр за молодежную и юношеские сборные Украины разных возрастов.

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В статье: ФК Львов Богдан Сарнавский СК Днепр-1 Днепр-1
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Комментарии (1)
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C_Ballack (Днепр)
12.08.2020 в 15:29
Норм вратарь!
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