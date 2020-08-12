Исполком УАФ утвердил календарь УПЛ на следующий сезон

Исполком УАФ, проведя заседание путем использования средств связи, принял ряд решений по соревнований очередного сезона в украинском футболе. В частности, был утвержден план-календарь соревнований среди команд клубов УПЛ, а также регламент турнира.

Согласно плану-календарю, чемпионат Премьер-лиги сезона-2020/2021, в котором примут участие 14 команд, начнется 22 августа 2020 (базовая дата 1-го тура). Турнир пройдет в два круга, в один этап. Базовая дата заключительного, 26-го тура - 15 мая 2021.