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Исполком УАФ утвердил календарь УПЛ на следующий сезон

Премьер-лига
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Он стартует в августе

Исполком УАФ утвердил календарь УПЛ на следующий сезон
Новина українською

Исполком УАФ, проведя заседание путем использования средств связи, принял ряд решений по соревнований очередного сезона в украинском футболе. В частности, был утвержден план-календарь соревнований среди команд клубов УПЛ, а также регламент турнира.

Согласно плану-календарю, чемпионат Премьер-лиги сезона-2020/2021, в котором примут участие 14 команд, начнется 22 августа 2020 (базовая дата 1-го тура). Турнир пройдет в два круга, в один этап. Базовая дата заключительного, 26-го тура - 15 мая 2021.

Напомним, ранее УПЛ объявила график первого периода заявок для клубов.

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В статье: УПЛ
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