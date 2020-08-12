Александрия продлила контракт с 5 лидерами команды

"Александрия" на официальном сайте объявила о новых контрактах вратаря Юрия Панькива (1 год), защитника Павла Пашаева (1 год), хавбеков Алексея Довгого (полгода) и Василия Грицука (полгода), а также форварда Артема Ситало (1 год).

Ранее наставник Владимир Шаран был обеспокоен тем, что у большинства игроков основы завершаются контракты, но рассчитывал на их продление.

Панькив в минувшем сезоне УПЛ провел 27 матчей. У Пашаева 21 матч, Довгий принял участие в 17 матчах (2 гола), а Грицук отыграл 16 матчей (1 гол).

У Ситало 23 матча и 4 гола.