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Александрия продлила контракт с 5 лидерами команды

Премьер-лига
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В этот список вошел и Панькив

Александрия продлила контракт с 5 лидерами команды
Новина українською

"Александрия" на официальном сайте объявила о новых контрактах вратаря Юрия Панькива (1 год), защитника Павла Пашаева (1 год), хавбеков Алексея Довгого (полгода) и Василия Грицука (полгода), а также форварда Артема Ситало (1 год).

Ранее наставник Владимир Шаран был обеспокоен тем, что у большинства игроков основы завершаются контракты, но рассчитывал на их продление.

Панькив в минувшем сезоне УПЛ провел 27 матчей. У Пашаева 21 матч, Довгий принял участие в 17 матчах (2 гола), а Грицук отыграл 16 матчей (1 гол).

У Ситало 23 матча и 4 гола.

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В статье: Юрий Панькив ФК Александрия Александрия
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Источник:
Sport.ua
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