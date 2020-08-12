Полузащитник Шахтера рассказал об отличиях Каштру и Фонсеки, а также назвал своего кумира

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик дал интервью Shakhtar Club. Вначале он назвал футболиста, который больше всего впечатлял его в детстве.

Когда мне было 12-13 лет, Роналдиньо играл в "Барселоне". Тогда он был на высочайшем уровне. Я останавливался и бросал любые дела, чтобы посмотреть его игру. Это был кумир многих бразильцев. Думаю, и ребят других национальностей тоже. Когда ты был ребенком, ты мечтал быть точно таким же, как кумир, делать такие же финты. Ему удавалось передавать радость игры в футбол и меня это очень завлекало.

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Помимо этого, он вспомниил, как случился его переход в "Шахтер".

Когда "Шахтер" впервые мной заинтересовался – что-то не получилось. Затем через 6 месяцев мы начали серьезные переговоры и все произошло. "Шахтер" был хорошим вариантом для меня, потому что там было много бразильцев. Это больше всего меня привлекло. Это очень важно для адаптации.

Я мог пойти по следам других бразильцев, которые оставили след в истории "Шахтера". Как Фернандиньо, например. Думаю, этот человек запомнился здесь всем. Он сделал большой вклад в историю "Шахтера". Еще в Бразилии я старался наблюдать за старшими игроками – что они делали и как они делали. Тогда в "Шахтере" все бразильцы были с супер качествами. Я приехал совсем молодым, и, слава богу, мне удалось многому у них научиться.

Напоследок Патрик назвал, чем именно Луиш Каштру отличается от Паулу Фонсеки.

Фонсека совсем другой, не такой как Луческу в тактическом плане. Я очень многому научился с Фонсекой и я ему очень благодарен за все. Сейчас у нас новый тренер, который тоже очень много помогает. У него схожие характеристики. Он хочет видеть "Шахтер", который играет вперед, и где наша команда демонстрирует атакующий футбол.

В повседневной жизни Каштру любит общаться с игроками. Он чуть более открыт и часто шутит. У Фонсеки тоже такое было, но он был более серьезным. В стиле игры Луиш немного отличается тактически, но цель одна – играть вперед и играть в красивый футбол.

На данный момент, Алан - ключевой игрок донецкого "Шахтера", которому полностью доверяет Каштру. За этот сезон он выходил на поле 37 раз.